Sa Pa: Chào đón những du khách đầu tiên năm 2025

Ngày 1/1, tại Công viên Văn hoá các dân tộc Sa Pa, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Chương trình đón những du khách đầu tiên đến Sa Pa trong năm 2025. Đây cũng chính là sự kiện khởi động trong chuỗi sự kiện Lễ hội 5 mùa của thị xã Sa Pa.

Tặng quà cho những du khách đầu tiên đến Sa Pa năm 2025. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Với phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ, khí hậu đặc trưng và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc, Sa Pa được biết đến là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam; được đánh giá trong Top 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á, Top 14 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, Top 50 thị trấn đẹp nhất thế giới; là Điểm đến du lịch văn hóa và sinh thái hấp dẫn hàng đầu thế giới ....

Trong năm 2024, Sa Pa đã đón trên 4,6 triệu lượt khách và hướng tới mục tiêu đón 5.8 triệu lượt khách tham quan trong năm 2025. Để đáp ứng được nhu cầu và mang lại những trải nghiệm ấn tượng cho du khách, thị xã Sa Pa đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du lịch bảo vệ cảnh quan môi trường; giải quyết vấn nạn chèo kéo, đeo bám khách….

Phát biểu chào mừng, ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa trân trọng cảm ơn các du khách đã tin tưởng và lựa chọn Sa Pa cho kỳ nghỉ chào năm mới 2025. Cảm ơn các Sở, Ban, Ngành, đã luôn quan tâm, đồng hành để phát triển du lịch và hội nhập quốc tế của Sa Pa.

Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Hiệp hội Du lịch Lào Cai, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn Sa Pa luôn chia sẻ, đồng hành cùng địa phương trong việc quảng bá, thu hút khách, chung tay xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, sản phẩm du lịch.

Góp phần xây dựng Sa Pa xứng đáng là Khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế - Đồng bộ về hạ tầng, đặc sắc về sản phẩm, chất lượng về dịch vụ và văn minh trong kinh doanh...

Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Trong tiết trời se lạnh, nắng đã hửng lên, báo hiệu một năm mới với nhiều niểm vui, hy vọng vào những thành công mới, các đại biểu đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của 5 dân tộc sinh sống trên địa bàn thị xã Sa Pa; tham gia nghi lễ Then cầu may và được các nghệ nhân trong đội văn nghệ xã Mường Bo buộc chỉ tay may mắn cầu bình an đến với mọi người….

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã tặng hoa và những món quà ý nghĩa cho 50 vị khách đầu tiên" xông đất" Sa Pa năm 2025…

Phát biểu cảm tưởng tại Chương trình, ông Simon Anthony, Du khách đến từ nước Anh xúc động chia sẻ: Bản thân tôi cùng gia đình và bạn bè rất bất ngờ và xúc động trước sự chào đón nhiệt tình của các bạn.

Đây là một kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch đến Việt Nam cũng như đến Sa Pa. Tôi rất vui và cảm ơn rất nhiều, xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người-Happy New Year…

Những du khách quốc tế đầu tiên đặt chân tại khu du lịch quốc gia Sa Pa. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Kết thúc chương trình,trong không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm mới, các đại biểu, du khách và người dân địa phương đã cùng nhau nâng ly rượu vang, cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất về một năm mới 2025 với nhiều niểm vui, hạnh phúc và thành công.