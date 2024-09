Robusta lại vượt kỷ lục, vụ thu hoạch của Việt Nam có thể không đúng hạn

Nguồn cung trên thị trường nội địa Việt Nam đã cạn kiệt, các nhà xuất khẩu đang chờ nguồn cung mới từ vụ thu hoạch mới 2024-2025.

Tuy nhiên, theo một số nông dân và doanh nghiệp trong ngành, hiện nay tại Tây Nguyên mưa xuất hiện thường xuyên, thậm chí một số nơi mưa to đến rất to; thêm vào đó các bản tin thời tiết cũng dự báo mưa có thể kéo dài trong suốt tháng 9. Mưa nhiều khiến kéo dài thời gian chín của hạt cà phê và việc thu hoạch gặp khó khăn. Điều này có thể khiến vụ thu hoạch cà phê có thể bắt đầu muộn hơn so với thông thường vào là tháng 10.