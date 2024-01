Rét đậm, hơn 240 trường học ở Hòa Bình cho học sinh nghỉ học

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, do thời tiết rét đậm, rét hại nên 248 trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học.

Theo bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình, ngày 22/1, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh.

Cụ thể, tính đến hết ngày 24/1, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 248 trường học cho học sinh nghỉ do thời tiết rét đậm, rét hại. Trong đó: Có 154 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 83 trường TH&THCS cho học sinh cấp tiểu học nghỉ học.

Ảnh minh họa: Phạm Hoài.

Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời trong những ngày trời rét đậm, rét hại. Căn cứ vào thông tin này, các trường chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ. Cụ thể: Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Đồng thời, đề nghị Ban giám hiệu các trường kiểm tra, sửa chữa cửa phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức ăn bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, nhóm lớp mầm non cần bảo đảm có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ.

Ngoài ra, các trường học không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, trong những ngày rét đậm, rét hại. Bên cạnh đó, các nhà trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở con em mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời rét.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ thời tiết của từng địa phương, các trường học có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân, Sở GDĐT tỉnh Hoà Bình yêu cầu mỗi nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở y tế tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường trong trường học.