Gỡ "khó" về vật liệu đất đắp cho các công trình, dự án trọng điểm tại Hòa Bình

Ngày 19/1, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long - Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vật liệu đất đắp cho các công trình, dự án trọng điểm.

Theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014- 2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung, điều chỉnh nhóm khoáng sản làm vật liệu san lấp), hiện nay trên địa bàn tỉnh có 69 điểm mỏ, diện tích trên 1,3 nghìn ha; trữ lượng trên 460 triệu m3. Đây là nguồn vật liệu thông thường để thực hiện việc cấp phép khai thác phục vụ các công trình, dự án trong và ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Trong đó, số mỏ đã được bổ sung phù hợp với quy hoạch sử dụng đất là 38 khu vực mỏ chiến 55%; 31 khu vực mỏ chưa bổ sung quy hoạch sử dụng đất chiếm 45%.

Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 20 khu vực mỏ để thực hiện cấp phép nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án trong và ngoài ngân sách. Thực hiện quy trình khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 46 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định.

Nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình gặp khó khăn, chậm tiến độ vì thiếu vật liệu đất đắp. Ảnh: Dần Thanh.

Tuy nhiên, hiện nay để thực hiện các công trình, dự án do giá bán đất tại các mỏ cao (trên 60.000 đồng/m3), khoảng cách đến công trình xa, cước vận chuyển trung bình 1m3 đất khoảng 2.500 đồng/km đến 3.000 đồng/km do vậy kinh phí của các dự án công trình trên địa bàn tỉnh khó đáp ứng được do vậy các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án không lấy đất từ các dự án có đất dôi dư đã được UBND tỉnh cấp phép.

Trong khi đó nhu cầu đất đắp từ các dự án quan trọng, trọng điểm hiện nay như: Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6; Dự án Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội; Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Dự án Tuyến cáp treo Hương Bình (tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy)… là rất lớn tuy nhiên đều đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn đất đắp.

Theo đánh giá về khả năng đáp ứng nhu cầu đất san, lấp hiện tại tổng khối lượng trên 4,7 triệu m3 (đã được UBND tỉnh cấp phép và đang còn hiệu lực giấy phép). Bên cạnh đó, đánh giá về nguồn cung từ các mỏ đã được quy hoạch, thời gian tới các mỏ sẽ tổ chức kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ các dự án trong và ngoài ngân sách gồm 20 khu vực mỏ (diện tích 504,42ha, trữ lượng 140,77 triệu m3).

Đối với các mỏ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (tổng 46 khu vực mỏ, trữ lượng trên 158 triệu m3) hiện UBND các huyện, thành phố, sở, ngành đang rà soát, tổng hợp để có cơ sở để tiến hành đấu giá, hoặc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nguồn cung từ đất dôi dư khi thi công các dự án, công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng khối lượng trên 7,3 triệu m3, khối lượng này cơ bản đã đáp ứng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang và đã triển khai. Các sở, ngành chức năng, chủ đầu tư cho rằng, khó khăn nhất hiện nay là các thủ tục cấp phép mỏ khoáng sản cần thực hiện nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian, đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các công trình dự án trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long - Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vật liệu đất đắp cho các công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: Lê Thùy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường phối hợp, chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn vật liệu đất đắp cho các dự án theo các quy định của pháp luật, rà soát đẩy nhanh tiến độ cấp các mỏ khai thác khoáng sản, các dự án đang triển khai, đảm bảo không thất thoát, sử dụng hiệu quả nguồn vật liệu đất đắp. Ưu tiên tất cả các công trình đầu tư công, các dự án trọng điểm của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo, Chủ đầu tư các dự án trọng điểm, các ban, sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm việc đảm bảo đất đắp cho các công trình đầu tư công, dự án trọng điểm; tăng cường quản lý nhà nước đối với việc hạ cốt, đổ phế thải; tất cả các mỏ đất vận chuyển ra khỏi tỉnh Hòa Bình phải có sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh; các Chủ đầu tư dự án đầu tư công phải chịu trách nhiệm về việc làm thất thoát đất trên địa bàn tỉnh...