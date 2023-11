Rau này ăn đúng sẽ là kháng sinh tự nhiên, ngừa ung thư và bảo vệ mạch máu cực tốt

So với hành, mùi... thì tỏi tây không phải là loại rau gia vị được dùng phổ biến. Có lẽ vì thế mà nhiều người không biết rằng việc kết hợp tỏi tây sai cách có thể rất nguy hiểm đến sức khỏe.

Tỏi tây hay còn được biết đến với tên gọi khác là hành boa rô. Tỏi tây thuộc họ hành, đây cũng là một loại cây vừa được sử dụng như một loại rau gia vị, vừa là một loại thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa





Nghiên cứu về dinh dưỡng thì tỏi tây có hàm lượng dinh dưỡng rất cao nhưng lại có rất ít calo. Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g tỏi tây đã được nấu chín chỉ có 31 calo. Song, tỏi tây lại giàu các hợp chất tiền tố vitamin A, bao gồm beta carotene. Cơ thể con người cần những hợp chất này để chuyển hóa thành vitamin A, một loại chất dinh dưỡng quan trọng đối với thị lực, chức năng miễn dịch, sinh sản và tế bào.

Tỏi tây cũng chứa nhiều vitamin K1 giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch và các bệnh về tim.

Ngoài ra, tỏi tây cung cấp một lượng lớn vitamin C. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin C có tác dụng tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, chức năng tự sửa chữa của các mô, hấp thụ sắt và sản xuất collgagen. Trên thực tế, hàm lượng vitamin C có trong tỏi tây cao gấp đôi hàm lượng vitamin C có trong cùng một trọng lượng cam.

Tỏi tây còn là nguồn cung cấp magiê dồi dào. Magiê giúp giảm hội chứng tiền kinh nguyệt và tăng cường chức năng tuyến giáp. Trong tỏi tây cũng chứa một lượng nhỏ các chất như đồng, vitamin B6, sắt và folate (vitamin B9).

6 công dụng tốt nhất của tỏi tây, có thể bạn chưa biết

Ảnh minh họa

Tốt cho tim mạch



Tỏi tây chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao như folate, polyphenol và kaempferol. Các chất chống oxy hóa này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạch máu và tế bào máu khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Ngoài ra, tỏi tây cũng chứa một lượng chất xơ đáng kể, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư

Tỏi tây là nguồn cung cấp allyl sulfide dồi dào, đây là chất mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể chống lại các loại ung thư khác nhau bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ruột kết và dạ dày.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Tỏi tây thực sự là một nguồn prebiotics tự nhiên, đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ các chất dinh dưỡng và góp phần làm cho hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh.

Thường xuyên ăn tỏi tây có thể giữ cân bằng môi trường vi khuẩn trong dạ dày, giúp loại bỏ độc tố và kích thích dịch tiêu hóa. Tất cả những yếu tố này góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Giúp xương chắc khỏe

Tỏi tây có khả năng giữ cho xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương. Đó là nhờ một lượng lớn canxi cũng như magiê chứa trong loại hành này, cả hai đều rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe của xương.

Ngăn ngừa thiếu máu

Tỏi tây chứa hàm lượng sắt dồi dào, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và các triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt như mệt mỏi, đau đầu và suy nhược. Ngoài ra, loại hành này cũng là một nguồn cung cấp vitamin C giúp cơ thể hấp thụ chất sắt tốt hơn.

Tốt cho thai phụ

Phụ nữ mang thai và thai nhi có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc ăn tỏi tây. Bởi loại rau này có chứa hàm lượng cao axit folate cũng như nhiều hợp chất dinh dưỡng khác như niacin và thiamin, rất tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Đặc biệt, folate có thể giúp ngăn ngừa một số khuyết tật thần kinh ở trẻ sơ sinh.

4 đại kỵ khi ăn tỏi tây, gây hại sức khỏe

Theo y học phương Đông, việc ăn tỏi tây và kết hợp tỏi tây với những thực phẩm khác cũng phải cần chú ý nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Tỏi tây kỵ rượu vang trắng



Tỏi tây và rượu vang trắng là những thứ không thể kết hợp. Rượu vang trắng khá nóng, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, sự giãn nở của các mạch máu. Tỏi tây cũng là một loại thực phẩm nóng. Sự kết hợp của tỏi tây và rượu vang trắng như là "đổ dầu vào lửa" và rất nguy hiểm.

Tỏi tây kỵ mật ong

Bạn không nên kết hợp tỏi tây và mật ong. Các chất bổ dưỡng trong tỏi tây dễ bị phá hủy bởi mật ong. Hơn thế nữa, tỏi tây là thực phẩm giàu chất xơ, khi kết hợp với mật ong sẽ dễ khiến bị tiêu chảy.

Tỏi tây kỵ rau bina

Tỏi tây và rau bina không hợp để kết hợp với nhau. Theo các chuyên gia thì sự kết hợp này sẽ có thể dẫn đến sự mất cân bằng pH trong cơ thể và ăn quá nhiều thì dẫn đến ngộ độc. Đồng thời, việc ăn rau bina cùng với tỏi tây có thể gây ra tiêu chảy.

Không ăn nhiều tỏi tây

Tỏi tây là một loại thực phẩm nóng, sinh nhiệt. Do đó bạn không nên ăn tỏi tây khi đang tức giận. Bạn cũng cần chú ý dùng ít tỏi tây trong mùa hè bởi sự hấp thụ của con người sẽ không tốt.

Vào mùa hè, việc ăn tỏi tây có thể gây khó chịu đường tiêu hóa hoặc người ăn sẽ bị tiêu chảy. Tỏi tây là thực phẩm mạnh mẽ và tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều sẽ không tốt cho thận. Đặc biệt, những người bị mủ và viêm tai giữa không được ăn tỏi tây.