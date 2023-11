Rau dân dã này bán đầy chợ Việt, còn ví như là 'thần dược' kéo dài tuổi thọ, giá rẻ bèo

Rau bí là loại rau dân dã bán đầy chợ Việt, loại rau rẻ tiền này lại rất tốt cho sức khoẻ.

Rau bí thực chất là lá của cây bí đỏ. Tại Việt Nam, bí đỏ được trồng phổ biến từ miền núi đến trung du đồng bằng. Mọi bộ phận của cây bí đỏ đều ăn được, từ thân, lá, nụ hoa cho đến quả và hạt. Trong đó, phần rau gồm lá non, ngọn và hoa bí đực rất được ưa chuộng. Lá của bí đỏ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo Sohu, rau bí rất giàu giá trị dinh dưỡng, không chỉ dùng để ăn mà còn có thể làm thuốc. Mọi người thường sử dụng phần rau non nhất của cây bí để tạo nên món ăn dân dã mà bổ dưỡng. Ăn rau bí đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích cho sức khỏe dưới đây.

Ngăn ngừa táo bón

Thành phần chất xơ trong rau bí sẽ giúp nhuận tràng, nhu động ruột hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa táo bón, từ đó giảm nguy cơ bị trĩ.

Rau bí rất tốt cho sức khoẻ.

Ngăn ngừa lão hóa sớm, tăng sức đề kháng

Rau bí có hàm lượng vitamin phong phú, trong đó vitamin C trong loại rau này tác dụng tốt trong việc loại bỏ các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể, giúp hệ thống miễn dịch của con người không bị tổn thương bởi các gốc tự do.

Vì vậy, ăn rau bí thường xuyên có thể hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm và suy giảm khả năng miễn dịch, đồng thời tăng cường sức đề kháng bệnh tật của cơ thể.

Giúp làm đẹp da

Ăn rau bí thường xuyên giúp hỗ trợ điều chỉnh độ pH của da, giảm sự lắng đọng melanin, từ đó đạt được tác dụng giữ ẩm, làm đẹp da, trì hoãn lão hóa. Rau bí chứa các nguyên tố vi lượng giúp điều hòa cơ thể, trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình sản sinh tế bào mới, giúp da có độ đàn hồi, săn chắc và giảm nếp nhăn.

Ngoài ra, theo Đông y, rau bí tác dụng làm sạch phổi, điều hòa dạ dày, hỗ trợ cải thiện chứng kinh nguyệt không đều.

Không chỉ rau bí, hoa bí cũng nhiều tác dụng với sức khỏe. Hoa bí ngô rất giàu protein, vitamin và khoáng chất như sắt và canxi, carotene.

Ăn hoa bí giúp thanh nhiệt, tiêu sưng, tiêu độc. Nó có tác dụng điều trị nhất định đối với bệnh vàng da, kiết lỵ, ho và mụn nhọt. Một số món ngon từ rau bí bạn có thể tham khảo như rau bí xào tỏi, rau bí xào tôm, canh rau bí.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của rau bí với sức khoẻ. Hãy thường xuyên bổ sung rau bí vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình nhé.