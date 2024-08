Công an huyện Phong Thổ vừa phối hợp với UBND thị trấn Phong Thổ tổ chức lễ ra mắt mô hình "Tủ sách pháp luật" tại tổ dân phố Pa So (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) với gần 200 đầu sách.

Ra mắt mô hình điểm "Tủ sách pháp luật"

Mô hình "Tủ sách pháp luật" tại tổ dân phố Pa So được Công an huyện Phong Thổ lựa chọn là mô hình điểm trên địa bàn huyện.

Tủ sách pháp luật tại tổ dân phố Pa So có gần 200 đầu sách, thuộc các lĩnh vực: Hành chính, lao động, bảo hiểm, dân sự, hình sự, đất đai… do Công an huyện Phong Thổ, UBND và Công an thị trấn Phong Thổ đầu tư và sưu tầm. "Tủ sách pháp luật" được đặt tại nhà văn hóa của Tổ dân phố và do Tổ phụ trách (gồm 9 thành viên) duy trì.

Tủ sách pháp luật ở tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ. (Ảnh: M.K)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tá Phàn A Tủa - Phó Trưởng Công an huyện Phong Thổ, cho rằng: Việc xây dựng mô hình "Tủ sách pháp luật" ở cơ sở là một trong các hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và người dân. Mô hình "Tủ sách pháp luật" hỗ trợ hiệu quả việc tìm hiểu pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Tủ sách pháp luật còn là nơi quần chúng nhân dân trao đổi, góp ý, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ phụ trách mô hình "Tủ sách pháp luật" ở tổ dân phố Pa So gồm 9 thành viên. (Ảnh: M.K)

Để mô hình "Tủ sách pháp luật" hoạt động có hiệu quả, Phó Trưởng Công an huyện Phong Thổ đề nghị: Cấp ủy, chính quyền thị trấn Phong Thổ, lực lượng Công an thị trấn chỉ đạo sát sao, có kế hoạch bổ sung, cập nhật kịp thời những đầu sách mới; duy trì tổ chức họp, đánh giá kết quả của mô hình để từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền những giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.