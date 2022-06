Phóng viên trẻ và những chuyến tác nghiệp đáng nhớ

"Nghề này đã chọn mình thì mình phải cố gắng, nỗ lực để không phải hối tiếc" - Phóng viên trẻ Hoàng Trung Hiếu (Đội Tuyên truyền - Thi đua khen thưởng, Công an tỉnh Sơn La) chia sẻ khi kể về những chuyến tác nghiệp đáng nhớ của anh.





Clip: Thượng úy trẻ và những chuyến tác nghiệp đáng nhớ





Tự hào là cán bộ tuyên truyền

Gắn bó hơn 7 năm với công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an Sơn La, Thượng úy Hoàng Trung Hiếu với bút danh Trung Hiếu là cái tên quen thuộc với khán giả và cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La trong những phản ánh về công tác an ninh trật tự trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương.

Tôi biết Thượng úy Hiếu từ những năm anh còn là cán bộ tuyên truyền tại Đài truyền thanh truyền hình thành phố Sơn La (nay là Trung tâm Truyền thông văn hóa Thành phố). Ngày ấy, tôi ấn tượng với anh bởi sự nhanh nhẹn, hoạt bát và bên mình lúc nào cũng sẵn sàng chiếc máy quay, máy ảnh để việc tác nghiệp, phản ánh thông tin được nhanh chóng.

Đến năm 2015, anh may mắn được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân theo hệ tuyển dụng, nhận công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh (nay là Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị). Dù tốt nghiệp ngành Báo chí và công tác tại Đài truyền thanh truyền hình thành phố một khoảng thời gian khá dài, nhưng với anh, làm công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an lại có nhiều điểm mới, đặc thù riêng. Do vậy, lúc này việc bồi dưỡng, học tập thêm kinh nghiệm từ những người đồng chí, đồng đội xung quanh là điều hết sức cần thiết.

Thượng úy Hoàng Trung Hiếu, Cán bộ Đội Tuyên truyền – Thi đua khen thưởng, Công an Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc.

Những chuyến tác nghiệp đáng nhớ

Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, điều kiện đi lại cho những chuyến công tác của "cánh phóng viên" là hết sức khó khăn, vất vả; có những ngày nắng cháy da, có những ngày mưa tầm tã như trút nước. Khắc phục mọi khó khăn, trên tinh thần phản ánh kịp thời, nhanh chóng các thông tin, sự kiện diễn ra trong lực lượng và cuộc sống của nhân dân.

Nhớ lại những ngày tháng cũ, sau ngần ấy năm công tác, giữa bộn bề của cuộc sống, nhưng anh vẫn nhớ như in những nơi anh đã đến, những người anh đã làm việc cùng, những mảnh đất đã ghi dấu trong tâm trí anh. Năm 2019, anh và đồng đội may mắn đạt Huy chương vàng tác phẩm "Nhọc nhằn gieo chữ vùng cao" tại kỳ Liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân diễn ra tại tỉnh Thừa thiên Huế.

Kể lại kỷ niệm ấy, việc phát hiện đề tài chỉ tình cờ qua một clip trên facebook về các cô giáo tại điểm bản xã Quang Huy 2. Xót xa trước những khó khăn, vất vả của giáo viên nơi vùng cao Sơn La cắm bản trên những đỉnh dốc cheo leo, những em học sinh bữa đói bữa no, những hoàn cảnh hết sức khó khăn, vất vả. Nhưng vì tình yêu nghề và mong muốn hiến dâng tuổi trẻ cho bản làng, gieo những "mầm xanh" cho đất nước, các cô phải xa gia đình, để cùng các em học sinh nơi đây thắp sáng lên tương lai giữa bản làng vùng cao.

Chuyến công tác tại địa bàn huyện Phù Yên của Thượng úy Hoàng Trung Hiếu. Ảnh: Văn Ngọc.

Chia sẻ về những ngày sản xuất tác phẩm ấy, Thượng úy Hoàng Trung Hiếu tâm sự: Ngay sau khi phát hiện đề tài, anh và đồng nghiệp đã đề xuất lãnh đạo triển khai tác nghiệp để nhanh chóng phản ánh những khó khăn, vất vả của các cô giáo tại nơi đây. Mặc dù từ trung tâm xã lên điểm bản chỉ 10km, nhưng để đi đến điểm trường cũng phải mất đến gần 2 giờ đồng hồ, ngày nắng thì đỡ vất, những ngày mưa thì coi như "vô vọng", bởi đường trơn trượt, đá núi sạt kín đường.

Ngày anh đi tác nghiệp, cơn mưa đêm qua đã cuốn đi con đường lên bản, chỉ trở lại chỉ toàn sỏi đá, gập ghềnh gian nan. Đi xe máy thì bắt buộc phải buộc dây xích vào bánh thì xe mới có thể di chuyển được, trên quãng đường ấy anh và các cô giáo phải dừng lại 2 chặng để nghỉ và ăn cơm sáng, trên con đường lên bản cũng phải đôi lần ngã, quần áo lấm len toàn bùn đất, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho cả người và thiết bị.

Thượng úy Hoàng Trung Hiếu, có mặt phản ánh thông tin kịp thời tại các điểm khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc.

Đến với điểm trường thì anh lại càng ngỡ ngàng trước sự vất vả của các em học sinh, trước điều kiện sinh sống và học tập của các em. Trường ở trên mỏm đồi cao, bữa cơm ăn của các em chỉ là cơm trắng chấm muối, em nào có điều kiện hơn thì độn thêm chút mỳ tôm.

Trên điểm bản này lại không có điện, không có sóng điện thoại, không có nước sinh hoạt, muốn tắm giặt thì phải đi nhiều cây số để cõng nước về trường. Dẫu khó khăn, vất vả đủ bề, nhưng các cô giáo chưa bao giờ than vãn nửa lời. Chính nghị lực, quyết tâm của các cô chính là nguồn động viên lớn cho anh và đồng đội hoàn thiện tác phẩm của mình. Tấm Huy chương vàng trong kỳ Liên hoan Truyền hình - phát thanh CAND năm 2019 chính là thành tích xứng đáng nhất, cao đẹp nhất cho những tháng ngày anh cống hiến.

Thượng úy Hoàng Trung Hiếu, luôn dành thời gian nghiên cứu sử dụng kỹ càng, thành thạo nhiều phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền. Ảnh: Văn Ngọc.

Một người cán bộ tuyên truyền trẻ, có nhiều nhiệt huyết, hoài bão lớn

Đánh giá về Thượng úy Hiếu, Thượng tá Lê Huy Thắng, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Sơn La, chia sẻ: Đồng chí Hiếu là một cán bộ tuyên truyền trẻ, có nhiều nhiệt huyết, hoài bão lớn, nghiêm túc, tận tâm với công việc. Tuy con còn nhỏ nhưng đồng chí vẫn luôn cố gắng sắp xếp và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị giao.

Tháng 8/2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn huyện Phù Yên hết sức căng thẳng, anh là cán bộ tuyên truyền đầu tiên và duy nhất của Công an tỉnh Sơn La được cắt cử làm nhiệm vụ đưa tin tại địa bàn này. Có những ngày ca mắc mới tại địa bàn lên đến hàng trăm người, những hàng dây phong tỏa giăng kín, tình hình dịch bệnh ở địa bàn huyện Phù Yên chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Những hình ảnh, tin, phóng sự đều được anh phản ánh một cách kịp thời liên tục.

Có những ngày mưa tầm tã, phản ánh nhiệm vụ đảm bảo ANTT của các lực lượng trên chốt dịch, lúc ấy cách duy nhất để anh di chuyển đó là dùng áo mưa để che chắn thiết bị, còn mình thì đầu trần di chuyển cho kịp lấy hình ảnh dựng kịp phát sóng…

Thượng úy Hoàng Trung Hiếu, nỗ lực, nhiệt tình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong công tác tuyên truyền. Ảnh: Văn Ngọc.

Vất vả như vậy, khó khăn đủ bề, nhưng những người chiến sỹ trên mặt trận cầm bút như Thượng úy Hoàng Trung Hiếu chưa bao giờ nản chí trước những khó khăn. Tâm huyết với công việc, anh luôn dành thời gian nghiên cứu sử dụng kỹ càng, thành thạo nhiều phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền, và cũng là người thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ những cán bộ mới vào nghề, lắng nghe và chia sẻ những góp ý của thế hệ đi trước.

Năm 2021, Thượng úy Hoàng Trung Hiếu đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" đồng thời được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng – chống dịch bệnh Covid-19". Ảnh: Văn Ngọc.

Nhờ đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người anh đã có những bài viết, hình ảnh sinh động ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Sự sáng tạo của anh đã góp phần mang lại nhiều giá trị nhân văn trong cuộc sống. Năm 2021 anh đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" đồng thời được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng – chống dịch bệnh Covid-19".

Chặng đường phía trước còn dài, còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng những người cán bộ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng CAND nói chung và những người như Thượng úy Hiếu nói riêng sẽ luôn cố gắng thông tin kịp thời, chính xác những vụ việc nóng, được dư luận, xã hội quan tâm. Để "những nhà báo mang sắc phục CAND" thực sự trở thành kênh thông tin tin cậy của nhân dân.