Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Phong Thổ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đề nghị, huyện Phong Thổ cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phong Thổ thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương vừa đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Ông Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Phong Thổ tiếp tục phát triển. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thực hiện đạt cao so với kế hoạch đề ra và tăng với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể là: Diện tích trồng mới chè đạt 65,41/50ha vượt 30,8% so với kế hoạch; Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đạt 87,05 tấn tăng 1,8 tấn so với cùng kỳ năm trước;

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương làm việc với huyện Phong Thổ. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 372,19 tỷ đồng tăng 43% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục duy trì đà phục hồi phát triển, lượng khách đến với Phong Thổ tăng, tăng 67% so với cùng kỳ…

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảm bảo mùa vụ, kế hoạch. Công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên ‑ môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác phổ cập giáo dục, chất lượng dạy và học được duy trì và giữ vững, đã tổ chức khai giảng năm học 2023-2024 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường chu đáo về mọi mặt, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới.

9 tháng đầu năm, huyện Phong Thổ thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Phong Thổ cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới

Công tác giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND huyện Phong Thổ đã thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đạt 98,56% kế hoạch HĐND huyện giao; Công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất cho dự án đạt kết quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Phong Thổ trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Huyện Phong Thổ có nhiều tiềm năng, lợi thế. Để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, ngoài phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, huyện Phong Thổ cần quyết tâm và quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Mặt khác, huyện Phong Thổ cũng cần quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và tránh nợ đọng thuế.

Diện mạo nông thôn của huyện Phong Thổ có nhiều khởi sắc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị, thời gian tới, huyện Phong Thổ cần tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, tiếp tục phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả các điểm du lịch hiện có. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tập trung vào các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất...