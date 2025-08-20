Phong Thổ phấn đấu giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí nông thôn mới
20/08/2025 15:08 GMT +7
Đảng bộ xã Phong Thổ (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Ông Vũ Mạnh Hà – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa của xã Phong Thổ đạt 700 tỷ đồng
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phong Thổ đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ nét. Tổng thu ngân sách và doanh thu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã đều cán mốc 200 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa của xã đạt 700 tỷ đồng, cho thấy sức mua và đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.
Đặc biệt, lĩnh vực du lịch của xã cũng có sự bứt phá ngoạn mục. Hơn 26 nghìn lượt khách đổ về, mang lại doanh thu hơn 22 tỷ đồng, mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn xã Phong Thổ có 91,7% trường đạt chuẩn quốc gia.
Trong nhiệm kỳ, 100% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao.
Phong Thổ tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phong Thổ đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 15%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 tăng trên 30% so với năm 2025…
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Vũ Mạnh Hà – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Duy trì bền vững xã Phong Thổ đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề phát triển nhanh, xanh và bền vững”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phong Thổ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Thổ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; ông Đinh Quang Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.
