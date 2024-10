Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Phong Thổ (Lai Châu), ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Phong Thổ cần tập trung phát triển nông nghiệp có lợi thế, nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao.

Phong Thổ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện

Huyện ủy, HĐND - UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (29/10/1954-29/10/2024).



Ngày 29/10/1954, huyện Phong Thổ hoàn toàn được giải phóng, đánh dấu mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của huyện. 70 năm qua, huyện Phong Thổ đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết để lãnh, chỉ đạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Phong Thổ. (Ảnh: Trang Hoa)

Nhờ đó, từ một huyện bị chiến tranh tàn phá, nghèo đói lạc hậu, Phong Thổ đã từng bước vươn lên, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Cụ thể, kinh tế của huyện phát triển toàn diện, với tốc độ tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 42 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, 100% số xã trên địa bàn huyện có đường ô tô đến trung tâm; 100% số phòng học được kiên cố và bán kiên cố. 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia; 98,2% số hộ được sử dụng điện.

Huyện Phong Thổ giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. (Ảnh: Trang Hoa)

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Giai đoạn 2002-2023, huyện có gần 9.000 lượt hộ thoát nghèo, số hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm, mỗi năm giải quyết việc làm cho từ 800-1.000 lao động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Huyện Phong Thổ giành được nhiều danh hiệu cao quý

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất năm 1979; Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 1980; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004... Đặc biệt năm 2000, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang huyện Phong Thổ vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trang Hoa)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ đã đạt được trong 70 năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung phát triển nông nghiệp có lợi thế, nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, trọng tâm là phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng; tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Phong Thổ, được khen thưởng. (Ảnh: Trang Hoa)

Huyện Phong Thổ cũng cần tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế; thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Mường So; huy động các nguồn lực, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 3 hộ gia đình, 23 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ tặng Giấy khen cho 33 tập thể, 102 cá nhân, 16 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Phong Thổ.