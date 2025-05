Đại tá Hà Phúc Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang nhận Quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/6/2025.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa Đại tá Hà Phúc Thịnh. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Hà Phúc Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang từ ngày 1/6/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận những đóng góp của Đại tá Hà Phúc Thịnh đối với những thành tích chung của Công an tỉnh thời gian qua. Qua gần 38 năm công tác trong lực lượng Công an, Đại tá Hà Phúc Thịnh luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống trong sáng của người cán bộ, đảng viên, người chiến sĩ CAND.

Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn dù đã nghỉ công tác nhưng đồng chí Hà Phúc Thịnh sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, hỗ trợ xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chính quy, hiện đại.

Đại tá Hà Phúc Thịnh gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Tuyên Quang đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng chí trong suốt quá trình công tác.

Đồng thời, khẳng định sau khi nghỉ hưu, sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đảng viên, cán bộ Công an nghỉ hưu, tích cực sinh hoạt trong Hội Cựu CAND tỉnh Tuyên Quang; đóng góp, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 ủng hộ kinh phí xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 cho 719 CBCS, lao động hợp đồng đủ điều kiện trong lực lượng Công an Tuyên Quang.

Trong đó có 7 đồng chí thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 712 đồng chí thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Công an tỉnh. Nhân dịp này, tập thể cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 đã ủng hộ kinh phí xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổng số tiền 100 triệu đồng.