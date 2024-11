Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Yên Thủy

Tối 10/11, tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Yên Thủy (11/11/1964 - 11/11/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh phát triển KT-XH của vùng, ngày 17/8/1964, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 126/CP về việc chia tách huyện Lạc Thuỷ thành 2 huyện Lạc Thuỷ và Yên Thuỷ.

Ngày 12/9/1964, Tỉnh uỷ Hoà Bình ban hành Quyết nghị số 28-QN/TU về việc thành lập Đảng bộ huyện Yên Thuỷ với 16 chi, đảng bộ trực thuộc. Sau thời gian ngắn tích cực làm công tác chuẩn bị, ngày 11/11/1964, HĐND huyện Yên Thuỷ đã họp kỳ thứ nhất bầu ra các thành viên Uỷ ban Hành chính. Từ đây bộ máy chính quyền đầu tiên của huyện Yên Thuỷ ra đời, đi vào hoạt động và chính thức lấy ngày 11/11/1964 là ngày thành lập huyện. Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, đến nay, huyện Yên Thủy có 11 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích tự nhiên khoảng 28.855 ha, dân số gần 6,3 vạn người, gồm 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm khoảng 69,2%, dân tộc Kinh chiếm khoảng 30%.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thủy. Ảnh: Hồng Trung.

Cùng với sự phát triển của cả nước và tỉnh Hòa Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy đã quyết tâm xây dựng đảng vững mạnh, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm tốt chính sách an sinh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.

Từ một nền kinh tế tự cấp, tự túc là chủ yếu, đến nay huyện Yên Thủy đã có sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế của huyện liên tục có bước phát triển khá.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ năm 2020 đến nay bình quân đạt 11%/năm; thu ngân sách nhà nước năm 2024 ước đạt 202,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, có tính đột phá được triển khai thực hiện đồng bộ, như: phát triển kinh tế trang trại, vườn đồi; thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch, hình thành cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao bảo đảm tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap; tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 21 sản phẩm OCOP, trong đó: có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 17 sản phẩm đạt 3 sao.

Năm 2023, đã có 65 tấn bưởi Yên Thủy được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU.

Toàn huyện có 9/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 32 khu dân cư kiểu mẫu, 292 vườn mẫu.

Huyện phấn đấu năm 2025 xây dựng thị trấn Hàng Trạm đạt chuẩn đô thị văn minh và Huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Với những kết quả đã đạt được trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thủy rất vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Yên Thủy (11/11/1964 - 11/11/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hồng Trung.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Yên Thủy đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phát huy hơn nữa nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, khai thác tối đa lợi thế về địa chính trị, KT-XH, quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Quan tâm phát triển các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Quan tâm củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh: xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH nhanh, bền vững, xây dựng huyện Yên Thủy ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc Trần Quang Phương đã thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy.