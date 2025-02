Phiên giảm mạnh của Robusta, kéo theo Arabica dứt đà tăng liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 8/2

Chốt phiên giao dịch ngày 8/2, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giảm 72 USD, giao dịch tại 5.561 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 giảm 72 USD, giao dịch tại 5.564 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 tăng 0,4 Cent, giao dịch tại 404,35 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2025 giảm 0,4 Cent, giao dịch tại 396,70 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Trên thị trường nội địa Việt Nam, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg xuống dưới mốc 130.000 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đang cùng được thu mua ở mức 129.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay điều chỉnh về mốc 128.500 đồng/kg.

Tháng 01/2025, sau khi điều chỉnh giảm nhẹ trong những ngày đầu năm 2025, giá cà phê thế giới đã có dấu hiệu phục hồi khi nguồn cung từ hai nước sản xuất chính như Brazil và Việt Nam hạn chế bán ra.

Thị trường cà phê đang lo ngại nguồn cung gián đoạn khi Việt Nam chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Trong khi đó, giá cà phê Arabica được hỗ trợ khi tổ chức nghiên cứu Cepea của Brazil cho biết nhiều nông dân trồng cà phê ở Brazil đang trì hoãn bán ra với kỳ vọng giá sẽ còn cao hơn.

Một yếu tố tích cực khác đối với giá cà phê là động thái của Conab, cơ quan dự báo nông sản của chính phủ Brazil, đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê Brazil năm 2024 xuống còn 54,2 triệu bao, giảm 1,1% so với dự báo tháng 9/2024 là 54,8 triệu bao.

Ngoài ra, đồng nội tệ của Brazil và Việt Nam tăng giá trở lại so với USD đã hỗ trợ giá cà phê.

So với nhiều năm qua, năm nay vụ thu hoạch của Việt Nam muộn hơn khá nhiều. Các yếu tố tác động đó là thời tiết bất thường khiến mùa mưa kết thúc muộn, mưa trái mùa thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là cơn bão số 10 trên Biển Đông vào cuối tháng 12/2024 gây mưa diện rộng ở Tây nguyên; đồng thời người trồng cà phê tái canh một số giống mới chín muộn hơn.

Tháng 01/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội tăng theo đà tăng của giá cà phê thế giới. Giá cà phê vào ngày 23/01/2025 tăng từ 1.500 – 3.700 đồng/kg so với ngày 23/12/2024, dao động từ 123.500 – 124.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 15 ngày đầu tháng 01/2025 đạt 73,8 nghìn tấn, trị giá 399,4 triệu USD, tăng 52,6% về lượng và tăng 51,5% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 12/2024; so với 15 ngày đầu tháng 01/2024 giảm 31,4% về lượng nhưng tăng 26,0% về trị giá.

Về giá: Nửa đầu tháng 1/2024, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng so với tháng trước, trung bình ở mức 5.411 USD/tấn. Trong tháng 12/2024, giá bình quân cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 5.378 USD/tấn, giảm nhẹ 3,6% so với tháng 11/2024; tuy nhiên so với tháng 12/2023 tăng mạnh 86,3%. Tính chung năm 2024, giá bình quân cà phê xuất khẩu đạt 4.178 USD/tấn, tăng 59,9% so với năm 2023.

Năm 2024 là một năm đặc biệt với ngành hàng cà phê khi lần đầu tiên giá cà phê Việt Nam cao nhất thế giới.

Năm 2024, xuất khẩu cà phê Robusta giảm 21,7% về lượng, nhưng tăng mạnh 30,6% về trị giá so với năm 2023, đạt 1,11 triệu tấn, trị giá xấp xỉ 4,19 tỷ USD. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Robusta chiếm 74,47% tổng trị giá xuất khẩu cà phê của cả nước năm 2024, thấp hơn so với tỷ trọng 75,53% năm 2023.

Trong năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê Arabica đạt 65,3 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 240,0 triệu USD, tăng 63,4% về lượng và tăng 53,5% về trị giá so với năm 2023. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Arabica chiếm 4,27% tổng trị giá xuất khẩu cà phê của cả nước năm 2024, cao hơn so với tỷ trọng 3,69% năm 2023.

Ngoài ra, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 35,1% so với năm 2023, đạt 1,18 tỷ USD, chiếm 21,07% tổng trị giá xuất khẩu cà phê của cả nước năm 2024.