Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố, người có uy tín đã luôn tích cực tuyên truyền và phân tích cho đồng bào hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó phá tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh xóa bỏ các tà đạo, đạo lạ, các tổ chức bất hợp pháp có ý định tuyên truyền trái phép vào địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ảnh: Mỹ Anh.