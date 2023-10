'Ông lớn' Sao Ta: Doanh số tiêu thụ tháng 9 tăng, kết quả nuôi tôm vẫn chưa như mong đợi

Kim ngạch xuất khẩu của Thực phẩm Sao Ta đã bắt đầu có tín hiệu phục hồi rõ rệt kể từ tháng 6/2023. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 19 triệu USD trong tháng 6/2023, đi ngang so với hồi tháng 6/2022 nhưng tăng tới 37% so với mức bình quân tháng của 5 tháng đầu năm 2023. Sang tháng 7/2023, doanh thu thuần đã đạt 21 triệu USD, tiếp tục đi ngang so với tháng 7/2022 nhưng sản lượng tiêu thụ đã tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, và tăng tới 53% so với mức bình quân tháng trong quý II/2023, chủ yếu nhờ nhu cầu từ thị trường Nhật Bản tăng lên.