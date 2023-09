Nước ngoài bán 500 triệu đồng/kg, quả này ở Việt Nam trồng rất nhiều, bán 3-5 triệu đồng/kg

Đây là một loại quả có nguồn gốc từ Peru nhưng có giá trị cao thuộc hàng bậc nhất thế giới, không phải ai cũng có điều kiện để được thưởng thức. Thật may mắn vì giống quả bé nhỏ này giờ đây đã được trồng thành công ở nước ta.

Ớt là một loại quả gia vị cực kỳ phổ biến và quen thuộc không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Loại quả này ở nước ta có giá vô cùng rẻ, thậm chí vứt đi còn chả ai tiếc. Thế nhưng tại Peru thì loại quả này có mức giá “trên trời”, đắt hơn cả vàng, thậm chí giá trị của nó còn mua được cả ô tô. Vậy tại sao lại có điều này?

Loại ớt của Peru được đề cập đến ở đây chính là loại ớt hiếm Aji Charapita, hay còn được gọi là ớt Peru, ớt hạt tiêu,... Ớt Aji Charapita hiện đang là loại ớt có giá trị đắt đỏ nhất thế giới khi sở hữu mức giá lên tới 25.000 USD/kg (tức là gần 610 triệu VND/kg).

Ớt Aji Charapita khác biệt so với các loại ớt thông thường ở chỗ, đó là hình dạng của nó là hình cầu tròn, nhỏ bé, có màu vàng cam chứ không phải là hình thuôn dài và màu đỏ chót như thông thường.

Ớt Aji Charapita có xuất xứ từ miền Bắc của Peru, trước kia chỉ là loại ớt dại được người dân hái về ăn hàng ngày. Tuy nhiên do độ hiếm của nó chỉ có tại Peru, cộng với loại ớt này chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá cho nên khiến cho nó có mức giá đắt đỏ gấp hàng ngàn lần so với các loại ớt khác.

Cụ thể, ớt Aji Charapita chứa các dưỡng chất quan trọng như protein, chất xơ, canxi, sắt, photpho cùng một số acid amin như thiamin, acid ascorbic, niacin và đặc biệt là hàm lượng cực cao capsaicin. Nhờ đó loại ớt này giúp bồi bổ cơ thể, giảm đau hiệu quả và chống viêm nhiễm.

Đặc biệt ớt Aji Charapita chứa hàm lượng vitamin C cực cao, chỉ 1 quả nhỏ có thể chứa lượng dinh dưỡng tương đương với cả một trái cam lớn. Bên cạnh đó loại quả này cũng chứa lượng vitamin A dồi dào, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về mắt, thoái hóa điểm vàng, làm thị lực sáng rõ.

Tuy có kích thước nhỏ bé, nhưng độ cay của ớt Aji Charapita được cho là cay hơn cả ớt jalapeño trứ danh. Vậy nên nó hoàn toàn có thể làm hài lòng các tín đồ ưa thích món cay, phù hợp cho các món có nước sốt hoặc salad,...

Nhờ hương vị tuyệt vời và cực kỳ bổ dưỡng, dần dần ớt Aji Charapita được giới ẩm thực toàn cầu biết tới nhiều hơn và dành cho nó những lời khen có cánh. Việc xuất khẩu loại ớt này đã giúp cải thiện đời sống kinh tế đáng kể cho bà con địa phương tại Peru.

Vì có giá thành cao tới “không tưởng”, cho nên rất ít người có cơ hội được thưởng thức loại ớt này. Tuy nhiên ở nước ta giờ đây đã trồng thành công loại ớt Aji Charapita này, khiến cho việc sở hữu nó hiện không còn quá khó khăn.

Thật may mắn khi ớt Aji Charapita phù hợp với khí hậu nhiệt đới của nước ta. Do đó mà nó có thể sinh trưởng và cho năng suất rất tốt. Hiện một số nhà vườn địa phương đang bán loại ớt này với mức giá trung bình chỉ từ 3 đến 5 triệu VND/kg mà thôi, rẻ hơn rất rất nhiều lần so với nhập từ Peru.

Tuy vậy cây ớt Aji Charapita khá khó để trồng, chúng không hề ưa ẩm và rất dễ chết nếu gặp điều kiện mưa nhiều gây ngập úng. Vậy nên các địa phương có lượng mưa trung bình năm cao nếu muốn trồng loại ớt này cần có các biện pháp xử lý cho phù hợp.

Thông thường, một cây ớt Aji Charapita chỉ mất 90 ngày là cho ra trái, mỗi cây có thể thu hoạch được từ 4-5kg trái mỗi năm. Tuổi thọ của cây giống cũng rất cao lên đến gần 10 năm, tiết kiệm chi phí mua giống cho người trồng.