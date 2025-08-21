Nông thôn Tây Bắc: Xã Bum Nưa cần đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng

Bum Nưa phấn đấu mở rộng diện tích trồng sâm Lai Châu lên hơn 70ha

Đảng bộ xã Bum Nưa vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết nhiệm kỳ đã qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030. 150 đại biểu chính thức đại diện cho 525 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Bum Nưa dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bum Nưa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Gió Pư)

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, xã Bum Nưa đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Bum Nưa đặc biệt chú trọng, với 98 đảng viên mới được kết nạp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giúp Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh.

Kinh tế xã cũng có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Bum Nưa đã hình thành được vùng trồng Sâm Lai Châu, với diện tích gần 47ha, tạo ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, xã còn thu hút được 13 dự án thủy điện, với tổng công suất lên đến 243MW, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bum Nưa phấn đấu trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (Ảnh: Gió Pư)

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bum Nưa đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 41 triệu đồng/năm; diện tích trồng Sâm Lai Châu mở rộng lên trên 70ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4%/tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ; trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Bum Nưa cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng và xây dựng nông thôn mới; khai thác hiệu quả các dự án thủy điện và ngành nghề truyền thống phù hợp với tiềm năng địa phương; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Gió Pư)

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bum Nưa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Minh Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.