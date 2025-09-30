Nông thôn Tây Bắc: HĐND xã Mường Kim thông qua 5 nghị quyết liên quan đến ngân sách và an sinh xã hội
30/09/2025 09:49 GMT +7
HĐND xã Mường Kim (Lai Châu) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết liên quan đến ngân sách và an sinh xã hội.
Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Mường Kim khóa XXI
Tại kỳ họp thứ ba, HĐND xã Mường Kim khóa XXI, các đại biểu đã nghe báo cáo sử dụng phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách xã thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tờ trình ban hành các nghị quyết.
Các đại biểu thảo luận tập trung vào nội dung: Phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị, kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách địa phương…
Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua 5 nghị quyết trình tại kỳ họp: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2025 đã được giao tại Nghị quyết số 22-NQ/HĐND ngày 5/8/2025 của HĐND xã Mường Kim; phân bổ kinh phí để thực hiện mua sắm trang thiết bị, phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các nhiệm vụ cần thiết do sắp xếp đơn vị hành chính; phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện, mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản công, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, các chế độ chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2025; phê duyệt phương án sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025; điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Kim đề nghị các ban, tổ đại biểu của HĐND xã nhanh chóng thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp và các nghị quyết đã được thông qua; tăng cường giám sát để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết…
PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt
Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã nhanh chóng cử Đội xung kích 60 người cùng phương tiện, vật tư chuyên dụng lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra cho lưới điện khu vực này. Đây là một hành động kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cao của ngành điện miền núi phía Bắc đối với đồng bào miền Trung.
Người nhân giống sâm Lai Châu, giúp nông dân thu hàng tỷ đồng/ha thành Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Hàng chục năm gắn bó với cây sâm Lai Châu, TS.Phạm Quang Tuyến, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu, áp dụng thành công mô hình nhân giống cây dược liệu quý bằng công nghệ mới cho thu nhập hàng chục tỷ đồng/ha. Ông vừa được Hội đồng bình chọn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025.
Lai Châu: Trang bị kiến thức cho cán bộ cơ sở và các chủ thể tham gia quản lý, tổ chức chợ phiên
Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu khai mạc lớp tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu.