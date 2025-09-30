Nông thôn Tây Bắc: HĐND xã Mường Kim thông qua 5 nghị quyết liên quan đến ngân sách và an sinh xã hội

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Mường Kim khóa XXI

Tại kỳ họp thứ ba, HĐND xã Mường Kim khóa XXI, các đại biểu đã nghe báo cáo sử dụng phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách xã thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tờ trình ban hành các nghị quyết.

Các đại biểu thảo luận tập trung vào nội dung: Phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị, kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách địa phương…

Các đại biểu dự kỳ họp thứ ba, HĐND xã Mường Kim khóa XXI. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua 5 nghị quyết trình tại kỳ họp: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2025 đã được giao tại Nghị quyết số 22-NQ/HĐND ngày 5/8/2025 của HĐND xã Mường Kim; phân bổ kinh phí để thực hiện mua sắm trang thiết bị, phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các nhiệm vụ cần thiết do sắp xếp đơn vị hành chính; phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện, mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản công, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, các chế độ chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2025; phê duyệt phương án sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025; điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Kim đề nghị các ban, tổ đại biểu của HĐND xã nhanh chóng thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp và các nghị quyết đã được thông qua; tăng cường giám sát để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết…