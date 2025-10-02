Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Pa Ủ kiến nghị đầu tư đường giao thông, kênh mương, bê tông hóa đường nội bản

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri tại xã Pa Ủ

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đ ại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho biết: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 - 12/12/2025. Kỳ họp lần này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều dự luật quan trọng được dư luận quan tâm như: Luật Chuyển đổi số, Luật An ninh mạng (sửa đổi), Luật Giáo dục phổ thông, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Biên phòng Việt Nam (sửa đổi)…

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Pa Ủ. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Cũng tại kỳ họp thứ 10 tới, Quốc hội sẽ thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, quyết định kế hoạch năm 2026; tổng kết 5 năm thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và tiến hành một số nội dung nhân sự theo thẩm quyền.

Cử tri xã Pa Ủ kiến nghị: Điều chỉnh nhiệm kỳ trưởng thôn, bản và Ban Công tác Mặt trận từ 2,5 năm lên 5 năm; trung ương, tỉnh tiếp tục đầu tư tuyến đường tuần tra biên giới từ mốc 34 đến mốc 41; mở cửa khẩu tại bản Nhóm Pố; sáp nhập bản Ló Mé, Lè Giàng (xã Pa Ủ) về xã Thu Lũm; đầu tư đường giao thông, kênh mương, bê tông hóa đường nội bản, lắp điện năng lượng mặt trời, xây bể chứa nước…

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền và đề nghị các cơ quan chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.