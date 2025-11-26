Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Hoạt động thương mại, dịch vụ ở phường Đoàn Kết phát triển ổn định

UBND phường Đoàn Kết vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2025.

Báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo UBND phường Đoàn Kết cho biết: Năm 2025, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường được duy trì và phát triển ổn định. Ước đến hết năm 2025, lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 2.215 tỷ đồng (đạt 105% so với kế hoạch giao).

Quang cảnh hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết với nhân dân năm 2025. (Ảnh: Bạch Dương)

Hoạt động du lịch trên địa bàn phường cũng được quan tâm chỉ đạo. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn trong năm 2025, ước khoảng 168.850 lượt người, doanh thu ngành Du lịch ước đạt 120,75 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch giao)…

Năm 2026, UBND phường Đoàn Kết tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế về thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng đảm bảo kỹ thuật, thời vụ; thực hiện các giải pháp phòng, chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh công tác điều hành, quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, kinh tế, giao thông, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Bạch Dương)

Tại hội nghị đối thoại, nhiều người dân đã mạnh dạn đưa ra các ý kiến liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính, xây dựng hạ tầng và trật tự an toàn xã hội. Các ý kiến của người dân đều được lãnh đạo UBND phường và các bộ phận chuyên môn giải đáp thẳng thắn, trách nhiệm; những vấn đề vượt thẩm quyền được UBND phường tổng hợp và báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Hoàng Đại Thắng - Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền UBND phường với nhân dân là hoạt động được thực hiện thường niên, nhằm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân; đồng thời, trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề bà con quan tâm trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Hoàng Đại Thắng - Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bạch Dương)

Chủ tịch UBND phường cam kết: Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, an sinh xã hội; tăng cường đối thoại, gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở…