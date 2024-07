Ngày 18/7, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN , Hội CCB tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên Hội CCB, LHPN, Nông dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024.

Hội Nông dân Sơn La phối hợp hàng nghìn buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm

Trong 5 năm qua, Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông dân và lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và MTTQ Việt Nam về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp đã tổ chức 331 lớp tập huấn, truyền thông về phòng chống các loại tội phạm ma túy, mua bán người, mại dâm, AIDS, bạo lực xâm hại trẻ em cho trên 42.600 lượt người; tổ chức 48 lớp tập huấn và truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật cho 3.760 hội viên phụ nữ.

Hội Nông dân các cấp phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 1.305 cuộc tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng chống tội phạm với trên 38.600 lượt hội viên tham gia. Hội CCB các cấp phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán người với hơn 700 người tham dự; tổ chức 15 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 1.050 cán bộ, hội viên tham gia.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Mạnh Tùng

Nông dân thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác phối hợp phát hiện, giải quyết các vụ việc phạm tội và tệ nạn xã hội được triển khai hiệu quả. 5 năm qua, cán bộ, hội viên các Hội đã cung cấp cho ngành Công an 3.313 nguồn tin, khám phá 1.418 vụ việc, xử lý 1.256 đối tượng. Hằng năm, lực lượng Công an, Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông dân các cấp phối hợp, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, duy trì và thực hiện hiệu quả 90 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ, giai đoạn 2019-2024; tặng bằng khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định số 06 ngày 21/1/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, 18 cá nhân; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ.