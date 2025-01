Sáng ngày 29/1, tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Ban An toàn giao thông thành phố Sơn La tổ chức Lễ ra quân năm an toàn giao thông 2024, với chủ đề ‘‘Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn’’.