Việt Nam là thiên đường của các loại cây trái, cũng chính vì thế mà có những loại quả phổ biến ở Việt Nam lại rất hiếm ở nước ngoài, có giá cực đắt.

Tầm bóp

Ở Việt Nam, quả tầm bóp còn được gọi là quả lồng đèn, lù đù, thù lù hay đồm độp… Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc một lớp bọc mỏng, giống hình lồng đèn. Khi bóp quả tầm bóp, vỏ bọc bên ngoài quả bị thủng phát ra tiếng kêu rất vui tai.

Trong dân gian, lá tầm bóp có thể dùng nấu canh ăn trị mất ngủ trong khi quả của cây tầm bóp chỉ là một loại quả dại không được chú ý nhiều.

Ở Việt Nam, cây lồng đèn mọc hoang dại khắp vùng nông thôn, trên các bờ ruộng hay các bãi cỏ ven đường. Thế nhưng, khi quả của loài cây này mang sang nước Nhật Bản thì lại được đóng gói cẩn thận bán trong siêu thị với giá đắt đỏ.

Tầm bóp được người Nhật mua về làm thuốc hoặc dành cho những người ăn kiêng. Theo đó, quả tầm bóp vị chua, tính bình tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm... vì thế đây còn được dùng như một vị thuốc Nam.

Vải thiều

Vải thiều đầu mùa ở nước ta thường có giá khá cao nhưng nhanh chóng hạ nhiệt khi vào chính vụ. Riêng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu, đặc sản Bắc Giang lúc nào cũng là món ăn xa xỉ, giá tiền tính trên từng quả.

Tại Nhật Bản, giá bán dao động từ 350.000 - 500.000 đồng/kg, tại một số thị trường khó tính như Pháp, Đức, Hà Lan,... vải thiều được bán với giá 500.000 đồng/kg.

Quả me

Tại quốc gia tỷ dân, cây me lại là loài thực vật rất được coi trọng, thậm chí còn nằm trong danh sách cần được bảo tồn và phát triển bởi những lợi ích mà nó có thể mang lại đối với sức khỏe. Người Trung Quốc thường sử dụng quả me để làm thuốc chữa bệnh, vì thế giá bán loại quả này cao gấp cả chục lần so với tại Việt Nam, "quý giá hơn vàng".

Chanh leo (chanh dây)

Với một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam thì chanh leo (hay còn gọi là chanh dây) là một loại trái cây bình dân, giá rẻ như cho. Nhưng nếu sang Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, bạn có thể phải bỏ ra số tiền nhiều hơn gấp 3-4 lần giá mua ở Việt Nam. Hàng Châu Nhật báo từng khẳng định: "Một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo".

Thanh long

Tại các nhà vườn Việt Nam, thanh long được bán với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg. Khi đem đi tiêu thụ trên thị trường, loại trái cây này cũng không quá đắt đỏ vì lượng cung thường rất lớn. Tuy nhiên, thanh long của Việt Nam lại được xem là "siêu thực phẩm" ở châu Âu. Cụ thể tại Hà Lan, giá bán 1kg thanh long trong một siêu thị gốc Á rơi vào khoảng 640.000 đồng.