Tuy vốn đầu tư tiền tỷ nhưng công trình đường giao thông nông thôn ở thôn Vù Lùng Sung (Trung Chải, Sa Pa, Lào Cai) đang tồn tại nhiều bất cập...





Clip: Những bất cập về công trình giao thông tiền tỷ ở Sa Pa (Lào Cai).

Sa Pa: Công trình giao thông có vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 30/9/2022, Chủ tịch UBND xã Trung Chải - Đỗ Công Quyền đã ký Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình đường đi thôn Vù Lùng Sung (đoạn I), xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Công trình này do UBND xã Trung Trải làm chủ đầu tư; tổ chức tư vấn lập hồ sơ xây dựng do Ban quản lý xã Trung Chải thực hiện. Tổ chức thẩm định hồ sơ xây dựng do phòng Quản lý Đô thị thị xã Sa Pa. Mục tiêu của công trình là mở rộng nền, kiên cố hóa mặt đường.

Quy mô đầu tư, mở rộng nền đường từ Bn=4,0 lên Bn=6,0m, rải bổ sung cấp phối nền đường, bổ sung chiều dài cống thoát nước theo chiều rộng nền đường mở rộng. Tổng tuyến đường có chiều dài 2,5 km, điểm đầu tại Km119+300 Quốc lộ 4D, điểm cuối tại lý trình Km2+500 đường đi Vù Lùng Sung.

Tuyến đường vào thôn Vù Lùng Sung (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Đường thiết kế theo tiêu chuẩn cấp A GTNT, với các thông số chủ yếu như: Nền đường Bn=6,0m, lề đường B1=(0,5x2)m, mặt đường Bm=5,0m (thi công bổ sung mặt đường BTXM thêm 2m cạp mở rộng 1 bên hoặc 2 bên đường bê tông hiện trạng tùy từng đoạn tuyến).

Kết cấu mặt đường BTXM mác M200, đá 2x4, dày 16cm trên lớp cát lót tạo phẳng dày 3cm và nền đường cấp phối tự nhiên dày 16cm đã đầm lèn. Dốc ngang mặt đường 3%, bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin nhỏ hơn hoặc bằng 15m, độ dốc dọc lớn nhất Imax nhỏ hơn hoặc bằng 12%...

Đây là công trình giao thông cấp IV, có tổng mức đầu tư hơn 2,76 tỷ đồng; trong đó Ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng (Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngân sách thị xã), còn lại do nhân dân đóng góp.

Sa Pa: Chủ tịch xã, cán bộ thôn không biết đơn vị thi công là ai?

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại công trình giao thông đang được triển khai thi công, mặc dù thời tiết lạnh kèm theo mưa phùn... nhưng tuyến đường vẫn đang được đổ bê tông, với sự tham gia của khoảng 8 công nhân. Nhưng điều đáng nói là những công nhân này chỉ có trên tay chiếc cuốc, xẻng để san nền đường. Tại hiện trường không có máy trộn bê tông, không có máy đầm dùi và trải bạt lót nền đường trước khi thực hiện rải bê tông xuống mặt đất.

Chiếc máy xúc dùng gầu để lu lèn và trộn bê tông thi công tuyến đường vào thôn Vù Lùng Sung. Ảnh: Mùa Xuân.

Thùng trộn cát sỏi, đá 2X4 và xi măng để bê tông hóa tuyến đường thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Theo người dân trong thôn Vù Lùng Sung và những công nhân tham gia trực tiếp thi công công trình giao thông thì bê tông được máy xúc trộn ở 2 cái thùng ở đầu đường giao với quốc lộ 4D dưới chân cầu móng Sến; sau đó sẽ được múc lên cho vào xe chở vật liệu về đổ tại đoạn cần đổ bê tông. Tại đây việc của các công nhân sẽ phải bơm nước và trộn đều trước khi san xuống nền đường.

Tại buổi làm việc với UBND xã Trung Chải vào chiều ngày (8/12/2022), ông Đỗ Công Quyền, Chủ tịch UBND xã Trung Chải khẳng định: Hiện tuyến đường này đang triển khai thi công với chiều dài 2,5 km. Thôn Vù Lùng Sung được giao thi công nhưng thôn ký kết với một đơn vị để nhận thầu thi công. Vấn đề này xã giao cho cộng đồng thi công, thế nhưng do thôn không có đủ máy móc, thiết bị nên thôn phải ký với một đơn vị hay một tổ chức cá nhân nào đó đứng ra làm. Ban quản lý xã sẽ quản lý và giám sát trong quá trình thực hiện công trình.

Những đống nguyên liệu bê tông được xe chở vật liệu đổ ngay giữa lòng đường vào thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Khi phóng viên hỏi vậy đơn vị thi công là ai? Chủ tịch UBND xã Trung Chải trả lời: Tôi cũng không nhớ đơn vị nào, nó có máy móc, có xe cộ làm.

Công trình mở rộng nền, kiên cố hóa mặt đường về thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (Lào Cai) không có bạt trải trên nền đất; không lu lèn trước khi đổ bê tông. Ảnh: Mùa Xuân.

Lý giải về việc công trình chỉ trộn nguyên liệu bê tông trong hộc kim loại chứ không có máy trộn bê tông như trong dự toán, ông Quyền cho rằng, ông đã trực tiếp xuống kiểm tra: Thứ nhất trộn vào cái hộc đấy trộn đều cát sỏi, xi măng, đá vào nhau rồi chở về đổ lên mặt đường bê tông cũ thành đống. Sau đó sẽ dội nước vào để san ra, cách làm này phù hợp, nó mới nhanh được.

Về việc phủ bạt dưới nền đất trước khi đổ bê tông thì trong dự toán không có cái lót, nếu chỗ nào ẩm thì lấy vỏ bao xi măng lót xuống. Còn về việc đầm lèn thì cái máy xúc dùng cái gầu của nó đầm, mỗi bên mở hơn 1m thì làm sao lu được.

Công nhân dùng cuốc, xẻng đảo đều bê tông sau đó san xuống nền đường. Ảnh: Mùa Xuân.

Sau khi làm việc xong với UBND xã Trung Chải, sáng ngày (9/12/2022), phóng viên đã liên hệ với Trưởng thôn Vù Lùng Sung để làm rõ các thông tin liên quan.

Ông Lò Diếu Vảng, Trưởng thôn Vù Lùng Sung, cho hay: Việc không có máy trộn bê tông, máy đầm là đúng thực tế. Còn việc đơn vị nào thi công công trình này tôi cũng không biết là ai, chỉ nhớ một ông tên Chung gì đó ở Yên Bái gì đến hỏi về việc làm đường thôi. Thôn cũng không có hợp đồng gì với đơn vị thi công, chắc là hợp đồng với xã gì đó...

Công nhân đang lấy bạt để làm phẳng mặt bê tông sau khi đổ. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ông Vảng, tuyến đường của thôn được triển khai thi công từ tháng 11/2022, đến nay đã đổ bê tông được gần 1km, một số đoạn chưa thi công do còn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số hộ dân trong thôn.

Người dân thôn Vù Lùng Sung cho biết, những đoạn đường đã được thực hiện xong bây giờ lồi lõm, không được phẳng.

Việc thi công tuyến đường như thế này không biết có đúng như hồ sơ thiết kế và có đảm bảo chất lượng, bền vững về lâu dài hay không...?

Những câu hỏi về chất lượng tuyến đường giao thông nông thôn ở thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải (Sa Pa, Lào Cai) thật khó trả lời bởi đến nay, việc đơn giản "Nhà thầu đang thi công tuyến đường này" mà Chủ tịch xã, trưởng thôn vẫn chưa trả lời được.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về nội dung này.