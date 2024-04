Nhiều nước tìm mua cá tra Việt Nam trong bối cảnh lạm phát, rủi ro an ninh cung ứng

Trong bối cảnh lạm phát và chiến tranh với hàng loạt rủi ro về an ninh cung ứng, các quốc gia có xu hướng tìm kiếm những mặt hàng có nguồn cung ổn định và giá cả hợp lý như cá tra Việt Nam.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 3/2024, kim ngạch XK cá tra Việt Nam sang các thị trường đạt 156 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ. Giá trị XK cá tra Việt Nam trong quý I/2024 đạt 411 triệu USD, giảm 3% so với quý I/2023.

Về thị trường tiêu thụ, tháng 3/2024, Trung Quốc & Hồng Kông mua từ Việt Nam hơn 36 triệu USD, giảm 44% so với tháng 3/2023 và tăng 56% so với tháng trước đó. Quý đầu tiên của năm 2024, Việt Nam XK gần 112 triệu USD cá tra sang thị trường này, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này chủ yếu do tháng 2/2024, cả Việt Nam và Trung Quốc đều có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trung Quốc & Hồng Kông tiếp tục là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam, chiếm 27% tỷ trọng trong tổng giá trị Việt Nam XK sang các thị trường.

Đứng sau Trung Quốc & Hồng Kông, Mỹ NK gần 31 triệu USD cá tra trong tháng 3/2024, tăng nhẹ 0,03% so với tháng 3/2023 và tăng gần gấp đôi so với tháng 2/2024. Đây cũng là tháng ghi nhận giá trị XK cá tra sang Mỹ cao nhất kể từ tháng 6/2023. Lũy kế XK cá tra Việt Nam sang Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay đạt gần 65 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình XK cá tra sang Mỹ những tháng đầu năm nay có nhích hơn so với quý IV/2023 tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch XK cá tra sang Mỹ trong quý đầu năm nay là 1 trong những dấu hiệu khả quan cho năm 2024 với những đơn đặt hàng mới, khi lượng tồn kho tại quốc gia này đang giảm.

Tháng 3/2024, Việt Nam XK gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP, giảm 8% so với tháng 3/2023. Tháng cuối quý I/2024, một số thị trường ghi nhận tăng trưởng dương NK cá tra bao gồm Brunei, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Chile,... Đáng chú ý, Mexico là quốc gia tiêu thụ nhiều nhất cá tra trong tháng 3/2024 trong khối, với giá trị NK từ Việt Nam là gần 5 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau đó là Nhật Bản với hơn 4 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 129% so với tháng trước đó. Quý I/2024, CPTPP tiêu thụ hơn 59 triệu USD cá tra, tăng 8% so với cùng kỳ.

Trước những biến động khó lường về kinh tế, chính trị trên thế giới và diễn biến thị trường, các DN cá tra nên duy trì sự linh hoạt, đa dạng hóa thị trường, nắm bắt xu hướng, đẩy mạnh các sản phẩm chế biến.