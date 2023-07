Huyện Sông Mã (Sơn La) khởi hành xuất 40 tấn nhãn đầu tiên năm 2023 sang thị trường Trung Quốc, EU và Vương quốc Anh.

Clip: Nhãn Sông Mã lên đường xuất khẩu lô đầu tiên năm 2023

Nhãn Sông Mã chinh phục thị trường thế giới

Ngày 28/7, Công ty CP Bích Thị và Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu VK đã phối hợp với UBND huyện Sông Mã khởi hành xuất 40 tấn nhãn đầu tiên sang thị trường Trung Quốc, EU và Vương quốc Anh GB. Đây là những thị trường lớn, tiềm năng, đòi hỏi sự cạnh tranh cao.

Huyện Sông Mã (Sơn La) hiện có 7.511 ha diện tích trồng nhãn, Trong đó có 816 ha Nhãn, sản lượng 9.778 tấn sản xuất theo quy trình VietGap tại 47 HTX và 1 công ty sản xuất quả an toàn theo quy trình VietGAP. Trên địa bàn huyện đã được cấp 48 mã vùng trồng với tổng diện tích 481,7 ha, sản lượng 4.817 tấn để xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Úc, New Zealand...

Khởi hành xuất lô nhãn đầu tiên của huyện Sông Ma, tỉnh Sơn La sang thị trường Trung Quốc, EU và Vương Quốc Anh. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Danh Phúc, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bảo Minh, bản C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: Hợp tác xã được thành lập từ đầu năm 2017. Hiện nay, hợp tác xã có 56 ha cây ăn quả các loại; trong đó chủ lực là cây nhãn với 36 ha, chiếm 64% tổng diện tích, năng xuất bình quân đạt 15 tấn/ha, sản lượng đạt trên 540 tấn/năm, doanh thu ước đạt trên 8 tỷ đồng. Để sản phẩm nhãn của HTX đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, HTX đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Ông Lê Danh Phúc, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bảo Minh, bản C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) kiểm tra sâu bệnh hại vườn nhãn của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Nhãn Sông Mã giúp nông dân có thu nhập cao

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nay diện tích cây ăn quả các loại của huyện Sông Mã có trên 10.662ha, sản lượng ước đạt trên 100 nghìn tấn, trong đó diện tích cây nhãn 7.480 ha, chiếm trên 70,45% diện tích cây ăn quả của huyện, sản lượng hằng năm ước đạt trên 60.000 tấn. Cây nhãn đã từng bước khẳng định được vị thế, nhiều hộ gia đình trồng nhãn có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm, một số hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ trồng nhãn.

Những năm gần đây huyện Sông Mã đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác cây nhãn. Ảnh: Văn Ngọc

Ðể sản phẩm nhãn ở Sông Mã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, đứng vững trên thị trường trong nước, ngoài nước và góp phần giúp người dân nơi đây xóa đói, giảm nghèo làm giàu bền vững. Huyện Sông Mã đã phối các đơn vị chuyên môn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ghép cải tạo nhãn bằng giống nhãn chín muộn Hưng Yên, giống Thiết Miền và một số giống khác…

Cây nhãn là cây trồng chủ lực của huyện Sông Mã, giúp nông dân có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Không dừng lại ở đó, để tiếp tục xây dựng thương hiệu và hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm nhãn sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất nhãn an toàn theo quy trình VietGap, khuyến khích các HTX sử dụng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng.

Cùng với việc sản xuất nhãn an toàn theo quy trình, huyện Sông Mã còn đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút các công ty, doanh nghiệp có uy tín để đưa sản phẩm nhẫn chinh phục các thọ trường. Dự kiến thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp với huyện xuất khẩu 60 tấn nhãn sang thị trường các nước.