Nguồn nguyên liệu cá ngừ trong nước cần nhanh chóng được khơi thông

Nguyễn Hà (Chuyên gia thị trường cá ngừ Vasep) 14/05/2025 15:57 GMT +7

Kể từ sau khi Nghị định 37/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 19/5/2024) xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam có xu hướng không ổn định, nhiều tháng sụt giảm liên tục. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2025, giá trị XK nhóm sản phẩm này của Việt Nam chỉ đạt gần 71 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2024. Trong giai đoạn này, XK cá ngừ đóng hộp sang Mỹ, thị trường NK lớn nhất của Việt Nam, chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Trong khi, XK sang EU lại giảm 6% so với cùng kỳ.