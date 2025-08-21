Người phụ nữ Tuyên Quang làm giàu từ trồng rau màu trên đất lúa

Clip: Mô hình trồng rau màu của gia đình chị Hoàng Thị Hoà, thôn Ninh Thái, xã Thái Hoà, tỉnh Tuyên Quang nhìn từ trên cao.

Từ ruộng lúa năng suất thấp đến mô hình rau sạch an toàn

Đã hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất quê hương, chị Hoàng Thị Hoà, thôn Ninh Thái, xã Thái Hoà, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người nông dân.

Chị Hoà bộc bạch: Mảnh đất ruộng của gia đình tôi trước đây chỉ trồng lúa, nhưng năng suất thấp. Nguyên nhân chính là do nguồn nước tưới tiêu không ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào nước giếng hoặc nước bơm thủ công. Cuộc sống cứ thế quẩn quanh với những vụ mùa không đủ trang trải chi phí, chưa nói đến việc tích lũy hay làm giàu.

Mô hình trồng rau màu nhìn từ trên cao của gia đình chị Hoàng Thị Hoà, thôn Ninh Thái, xã Thái Hoà, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong những đêm dài trăn trở, chị Hoà suy nghĩ "Tại sao không tìm một hướng đi mới? Một hướng đi hiệu quả hơn, phù hợp hơn với điều kiện của gia đình?".

Nghĩ là làm, nhận thấy nhu cầu của thị trường về rau, củ, quả sạch ngày càng cao, trong khi nguồn cung tại địa phương còn hạn chế, chị Hoà cũng như một số hộ dân khác trong thôn đã nảy ra ý tưởng chuyển đổi toàn bộ diện tích đất lúa sang trồng rau màu.

Theo chị Hoà, quyết tâm sang trồng rau màu là không hề dễ dàng, bởi nó đồng nghĩa với việc từ bỏ cách canh tác truyền thống đã gắn bó với gia đình từ lâu nay.

Canh tác luân phiên, thu nhập ổn định quanh năm

Sau khi quyết định chuyển đổi đất lúa sang trồng rau, củ, quả, chị Hoà bắt tay vào cải tạo đất, làm giàn và lựa chọn các loại cây trồng phù hợp. Chị không chỉ trồng một loại cây rau mà áp dụng phương pháp canh tác luân phiên theo mùa.

"Tháng nào cũng có rau, củ, quả để bán nên đều có thu nhập ổn định", chị Hoà tâm sự.

Mùa hè, chị Hoà tập trung trồng mướp hương, bầu, bí. Mùa đông, chị lại trồng các loại rau ăn lá như cải, xà lách và các loại củ như su hào, cà rốt.

Sự đa dạng này không chỉ giúp gia đình chị có nguồn thu nhập liên tục mà còn giúp bảo vệ đất, giảm thiểu sâu bệnh.

Chị Hoàng Thị Hoà, thôn Ninh Thái, xã Thái Hoà, tỉnh Tuyên Quang thu hoạch mướp ngọt. Ảnh: Mùa Xuân.

“Đặc biệt, mướp hương là loại cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Mướp hương trồng từ đầu năm, chỉ 45 ngày là cho thu hoạch và hái bán mỗi ngày cho đến tháng 8 âm lịch", chị Hoà phấn khởi.

Với diện tích hơn 2.000m², khu vườn của chị Hoà luôn rộn ràng sức sống. Từng luống rau xanh mướt, từng giàn mướp trĩu quả là minh chứng cho sự chăm chỉ và tâm huyết của người nông dân.

Chi phí đầu tư cho vườn rau không lớn, chủ yếu là làm giàn và bón phân chuồng, giúp sản phẩm của chị luôn đảm bảo sạch và an toàn.

Hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại đã vượt xa mọi dự đoán. Trung bình mỗi năm, chị Hoà thu về hơn 10 tấn rau, củ, quả các loại. Với giá bán dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/kg, doanh thu từ vườn rau đạt con số ấn tượng. Sau khi trừ hết chi phí, gia đình chị lãi từ 15 – 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đây là một con số đáng mơ ước đối với nhiều hộ gia đình ở vùng nông thôn. Thu nhập ổn định đã giúp cuộc sống gia đình chị Hoà thay đổi hoàn toàn, từ việc xây sửa nhà cửa, mua sắm tiện nghi đến việc lo cho con cái ăn học đầy đủ.

Thành công của chị Hoà không chỉ đến từ sự nỗ lực cá nhân mà còn nhờ vào việc tham gia Hợp tác xã (HTX) tại địa phương.

Mướp ngọt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng ở xã Thái Hoà, Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

"Từ khi tham gia HTX, chúng tôi được hỗ trợ về kỹ thuật, đầu ra cũng ổn định hơn", chị Hoà nhấn mạnh. Việc liên kết sản xuất giúp chị tiếp cận được các kiến thức khoa học kỹ thuật mới, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, HTX còn đóng vai trò là cầu nối, giúp nông sản của chị dễ dàng tiêu thụ, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Câu chuyện làm giàu của gia đình chị Hoàng Thị Hoà đã trở thành một tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm đến nhiều người dân trong xã Thái Hoà và các vùng lân cận.

Từ vùng đất lúa năng suất thấp, chị đã biến thành một khu vườn màu mỡ, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế địa phương.