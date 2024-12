Nhờ phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã Pha Mu (Than Uyên, Lai Châu) đã "hái" được "trái ngọt", đó là hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong niềm vui mừng, phấn khởi của cán bộ và người dân trên địa bàn.

Pha Mu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Trở lại Pha Mu vào một ngày cuối tháng 11, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của vùng quê từng được xếp vào hàng đặc biệt khó khăn này. Hình ảnh những căn nhà lụp xụp đã được thay thế bởi những căn nhà xây mới, nhà gỗ khang trang.

Những con đường đất "mưa sình, nắng bụi" giờ cũng đã được nhựa hóa, bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của người dân. Cơ sở hạ tầng của xã Pha Mu cũng từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang hơn… Đó là kết quả của quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Diện mạo xã Pha Mu có nhiều đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần mang lại diện mạo mới cho xã Pha Mu. Quá trình thực hiện chương trình này cũng lắm gian nan, song nhờ có những bước đi phù hợp với những giải pháp hiệu quả, Pha Mu đã "gặt hái" được thành công như ngày hôm nay" – Phó Chủ tịch UBND xã Pha Mu Vàng A Sử mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.

Theo ông Sử, bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Pha Mu gặp phải không ít trở ngại. Ngoài cơ sở hạ tầng thấp kém, Pha Mu còn phải "đối mặt" với tập quán sản xuất lạc hậu cùng với tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân trên địa bàn. Câu hỏi đặt ra cho cấp ủy, chính quyền xã Pha Mu lúc này là: Làm thế nào để giúp người dân thay đổi tư duy, phát huy vai trò chủ thể đúng như tinh thần của chương trình xây dựng nông thôn mới? Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi khó đó, xã Pha Mu đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp và bắt tay vào thực hiện.

Người dân xã Pha Mu tích cực ttham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

Một trong những giải pháp được xã Pha Mu đặt lên hàng đầu, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được xã Pha Mu thực hiện dưới nhiều hình thức như: Họp dân, họp bản, treo băng zôn, dán biểu ngữ, pa nô… với dung phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ. Các tổ chức hội, đoàn thể của xã cũng không đứng ngoài cuộc và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chung sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

"Mưa dầm thấm lâu" công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các tổ chức hội, đoàn thể xã và Ban Quản lý các bản phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền, gắn với vận động nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới và các phong trào: "5 không 3 sạch", "nông dân giỏi tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới", "thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới"... thu hút đông đảo người dân các bản tham gia, tạo nên phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới rộng khắp.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở xã Pha Mu từng bước được hoàn thiện. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, người dân các bản nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng tường rào, cổng ngõ; tổ chức vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm; tham gia liên kết sản xuất, đồng thời tích cực hưởng ứng việc huy động của địa phương, tự nguyện hiến đất làm đường, ngày công lao động để xây dựng các công trình trên địa bàn.

Pha Mu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Phu Mu chú trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Pha còn triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp các hộ dân trên địa bàn có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Được hưởng lợi từ các chương trình, dự án của Nhà nước, người dân các bản trong xã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thu nhập, đời sống của người dân xã Pha Mu cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.

Từ các chương trình, dự án lồng ghép đầu tư vào địa bàn, nhiều công trình kết cấu hạ tầng ở xã Pha Mu được quan tâm xây dựng, góp phần đắc lực phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Đến nay, xã Pha Mu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Pha Mu đặc biệt quan tâm lấy việc xây dựng hộ gia đình nông thôn mới làm hạt nhân, chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí ít vốn đầu tư để thực hiện trước, tiêu chí khó làm sau. Xã Pha Mu còn tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, dân sinh, xây dựng quê hương giàu đẹp. Với cách làm này, Pha Mu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới" – Phó Chủ tich UBND xã Pha Mu thông tin.

Chỉ tay lên cột đèn chiếu sáng đường nội bản, anh Lý A Giềnh, ở bản Huổi Bắc (Pha Mu, Than Uyên) phấn khởi nói: "Dãy cột đèn chiếu sáng này là do người dân trong bản đóng góp để lắp đặt đấy. Từ khi có cột đèn này, việc đi lại của người dân vào buổi tối cũng thuận tiện hơn. Tình hình an ninh trật tự trong bản cũng được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới cho bản Huổi Bắc nói riêng, xã Pha Mu nói chung. Người dân bản Huổi Bắc nói riêng, xã Pha Mu nói chung ai nấy đều rất phấn khởi bởi thành quả mà bà con chung tay xây dựng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chung sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao".

Không chỉ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đến thời điểm này xã Pha Mu cũng đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cấp ủy, chính quyền xã Pha Mu đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân các bản trong xã đoàn kết, chung tay, góp sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.