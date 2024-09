Nghẹn ngào giây phút chia tay cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn sau bão số 3

"Chúng tôi không biết những cán bộ, chiến sĩ đến từ đâu, chỉ biết rằng các anh đến đây là vì lo cho dân, giúp đỡ, hỗ trợ người dân lúc thiên tai, hoạn nạn..." - Đó là những chia sẻ của người dân vùng lũ Lào Cai dành cho những cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sau cơn bão số 3.





Clip: Xúc động cảnh người dân chia tay lực lượng quân đội tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ

Những người lính Cụ Hồ "đi dân nhớ, ở dân thương"

Kết thúc 15 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích do trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), những cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đã rời Làng Nủ. Hình ảnh những chiến sĩ không quản ngại mưa lũ hay nắng nóng, dầm mình trong bùn đất ngập sâu đến thắt lưng, cẩn thận lật từng hốc cây, kẽ đá để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích mãi đậm sâu trong ký ức người dân Làng Nủ.

Những cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2; công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai được huy động tham gia tìm kiếm hàng chục người mất tích tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Phạm Hưng.

Trước những mất mát về người, tài sản do lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại, với phương châm thần tốc, đặt tính mạng của nhân dân lên cao nhất, quyết tâm tìm bằng được đồng bào ta không may mắn, còn mắc kẹt trong cơn lũ dữ, dù bao khó khăn vất vả, nguy hiểm cận kề, dù chỉ có một tia huy vọng mong manh nhưng những cán bộ, chiến sỹ thuộc sư đoàn 316 (Quân khu 2), tiểu đoàn Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an, các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Lào Cai đã xuyên ngày đêm, vật lộn với mưa gió, lật từng gốc cây, bụi cỏ, thớ đất, lòng sông tìm và đưa đồng bào ta về với gia đình.

Song song với hoạt động tìm kiếm, những cán bộ, chiến sĩ cũng dành thời gian giúp nhân dân dựng nhà, sửa trường học, tu sửa bệnh viện trạm xá. 15 ngày tìm kiếm đã qua đi, cũng là lúc Bảo Yên đã dần ổn định, cuộc sống mới dần trở lại thì cũng là thời khắc người dân Bảo Yên phải tạm chia tay những cán bộ, chiến sĩ về đơn vị nhận nhiệm vụ mới.

Những cái bắt tay xúc động, động viên của bà con với lực lượng bộ đội. Ảnh: Hoàng Huy.

Ngay từ sớm, người dân thôn Làng Nủ và đông đảo người dân xã Phúc Khánh đã có mặt, xếp thành hàng dài nối từ sân nhà văn hóa thôn Làng Nủ ra phía ngoài. Trên tay hầu như người nào cũng cầm những phần quà như hoa quả, bánh chưng, xôi đã chuẩn bị sẵn để gửi tặng các chiến sĩ. Món quà nhỏ đã thay lời cám ơn về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng những ngày qua đã vất vả vì người dân Làng Nủ.

Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo xúc động: 15 ngày qua các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp người dân Làng Nủ rất vất vả và mệt mỏi trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn làm cho một số cán bộ, chiến sĩ bị ốm.

Nhưng vượt lên tất cả, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình, một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà các chiến sĩ có mặt tại Làng Nủ.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ dựng lán cho người dân ở tạm khi không còn nhà ở do thiên tai. Ảnh: Mùa Xuân.

"Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã cố gắng hết sức nhưng vẫn còn 12 nạn nhân mất tích, chính quyền và nhân dân, lực lượng vũ trang tại chỗ sẽ tiếp tục tìm kiếm thời gian tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cùng với người dân Làng Nủ tái thiết lại bản làng, xây dựng cuộc sống mới", đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên khẳng định.

Tính đến nay, lực lượng chức năng xác định trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ có 55 người tử vong và hơn 10 người mất tích. Sau khi lực lượng bộ đội của Quân khu 2 rút về đơn vị, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại sẽ do lực lượng quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên tiếp tục thực hiện. Ảnh: Phạm Hưng.

Trước lúc chia tay, thay mặt các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316 gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con Làng Nủ và những gia đình có người thân mất tích trong trận lũ kinh hoàng xảy ra sáng ngày 10/9.

Mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn còn 12 nạn nhân chưa tìm thấy. Mong rằng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở địa phương tiếp tục tìm kiếm và cùng với người dân tái thiết lại bản làng sau lũ.

"Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thôn Làng Nủ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các lực lượng đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên, xã Phúc Khánh và các tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài tỉnh, bà con nhân dân xã Phúc Khánh. Cái tên Làng Nủ, xã Phúc Khánh mãi mãi in sâu trong trái tim, tiềm thức và ký ức của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi", Đại tá Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai mãi khắc ghi công ơn những người lính Cụ Hồ

Cũng trong sáng nay (25/9), tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, cũng đã tổ chức chia tay những cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2- Trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, thành phố Hà Nội, các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (Công an, Quân đội, Biên phòng) đã tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sau cơn bão số 3 tại địa phương.

Giây phút nghẹn ngào người dân thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà chia tay cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Huyện uỷ Bắc Hà.

Phát biểu tại buổi chia tay các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Bí thư Huyện uỷ Bắc Hà (Lào Cai) nhấn mạnh, cùng với sự quan tâm, chia sẻ của các các cấp, các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh, huyện còn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ rất lớn từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, góp phần giảm bớt tang thương, mất mát, khó khăn bước đầu cho đồng bào địa phương. Bắc Hà luôn khắc ghi những nghĩa tình, nghĩa cử cao đẹp đó.

Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền và người dân nơi đây sẽ luôn biết ơn và cảm phục ý chí, tinh thần, nghị lực, sự tận tâm và trách nhiệm của các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2- Trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (Công an, Quân đội, Biên phòng) và Đội cứu hộ tình nguyện viên Sài Gòn trong suốt thời gian qua.

Huyện Bắc Hà là một trong những địa phương của tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Phạm Bằng.

"15 ngày tại Nậm Lúc chưa phải là dài nhưng những hành động, việc làm, nghĩa cử các anh để lại trong lòng người dân Bắc Hà những dấu ấn khó phai mờ; hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, người chiến sỹ công an nhân dân vốn đẹp nay lại càng sâu đậm trong lòng cán bộ và nhân dân.

15 ngày tìm kiếm đã qua đi, cùng là lúc Bắc Hà đã dần ổn định, cuộc sống mới dần trở lại quê hương Nậm Lúc, đây cũng là thời khắc chúng ta phải tạm nói lời chia tay, các anh sẽ trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhưng những hình ảnh xúc động của "người lính về với người dân lúc nguy khó" sẽ luôn đọng mãi, là sợi dây vô hình gắn kết tình quân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Hà, đồng bào địa phương Nậm Tông, Nậm Lúc xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ tấm lòng cao cả của các đồng chí.

Từ tận đáy lòng người chiến sĩ, các đồng chí vẫn đau đáu về những nạn nhân mất tích chưa tìm thấy. Nhưng thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục bố trí các lực lượng của địa phương và nhân dân tiếp tục công việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích để đưa bà con trở về với những người thân yêu của mình", đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Bí thư Huyện uỷ Bắc Hà (Lào Cai) xúc động nói.

Bí thư Chi bộ thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà nghẹn ngào: Với lời biết ơn vô hạn, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bắc Hà và những cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên... đã luôn quan tâm, không quản ngại đường sá xa xôi, nguy hiểm để đến đây động viên, chia sẻ, hỗ trợ bà con chúng tôi khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo số liệu mới nhất, tính đến 17 giờ ngày 24/9/2024, bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại cho tỉnh Lào Cai hơn 6.641 tỷ đồng. Bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 201 người chết, mất tích, bị thương (giảm 36 người bị thương đã ra viện - tính đến 17 giờ ngày 23/9/2024). Trong đó, 131 người chết (Sa Pa 9 người, Văn Bàn 2 người, Bắc Hà 28 người, Si Ma Cai 7 người, Bát Xát 15 người, Bảo Yên 70 người); 50 người bị thương và còn 20 người mất tích tại các huyện Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên. Sau 15 ngày liên tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn; ngày 24/9/2024, các lực lượng chuyên nghiệp đã dừng công tác tìm kiếm. Chính quyền địa phương, Nhân dân trong khu vực và người nhà vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích.