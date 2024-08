Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Clip: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết do đặc thù triển khai nhiệm vụ theo năm học, trước thềm năm học mới, ngành thường tổ chức hội nghị lớn toàn ngành.

Bộ trưởng cho rằng, Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tính lan tỏa sâu rộng. Năm học 2023-2024 vừa qua, cùng với cả nước, ngành giáo dục quyết tâm thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện các nhiệm vụ công tác năm của Chính phủ cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Năm học 2023 - 2024 (từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024), Bộ GDĐT đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 58 văn bản về triển khai nhiệm vụ năm học. Đồng thời, Bộ GDDT đã hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, năm học 2023 - 2024, cả nước có 15.256 cơ sở giáo dục mầm non với 18.115 điểm trường lẻ và hơn 17.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, dân lập. Các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác huy động trẻ đến trường. Do vậy, số lượng và tỷ lệ huy động trẻ em đến trường tăng dần hằng năm. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 72,6% (tăng 2,2% so với năm học trước).

Đối với giáo dục phổ thông, các địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp lại mạng lưới, quy mô trường, lớp một cách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh; chú trọng duy trì, mở rộng số lượng lớp học và bổ sung phòng học kiên cố, bán kiên cố và giảm số phòng học tạm, mượn đáp ứng các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo quy định của Bộ GDĐT, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2023 - 2024, cả nước có 25.900 cơ sở giáo dục phổ thông với tổng số 18.463.481 học sinh. Cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học (đạt tỷ lệ 100%).

Điểm cầu trực trực tuyến tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Chất lượng Giáo dục và Đào tạo Sơn La ngày càng được nâng cao

Tại tỉnh Sơn La, năm học 2023-2024, toàn tỉnh Sơn La có 610 trường học, với 370.000 học sinh. Ngành GD&ĐT Sơn La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ, ban, ngành của Trung ương. Với cách làm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục tỉnh Sơn La đạt được nhưng kết quả, thành tích nổi bật: Ban ban hành 06 Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách về GD&ĐT đem lại hiệu quả cho việc dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Duy trì, củng cố nâng cao kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi (đạt 100%), phổ cập giáo giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học và xóa mù chữ đạt mức độ 2. Chất lượng giáo dục các cấp học có chuyển biến tích cực, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 99,84%. Tháng 02/2024, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận thành phố Sơn La là thành viên trong mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu (là đơn vị thứ 5 trong toàn quốc đạt được danh hiệu này).

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến điểm cầu Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La có tên trên bản đồ giáo dục thế giới cùng với nền giáo dục của các nước phát triển, là niềm tự hào của tỉnh Sơn La nói chung và của ngành Giáo dục Sơn La nói riêng. Tỉnh Sơn La đạt 66,8% trường học đạt chuẩn quốc gia, chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng được nâng cao. Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội, tỉnh Sơn La phấn đấu đạt 70,1% trường đạt chuẩn quốc gia.

Chất lượng giáo dục của tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Trong năm học 2024-2025, Tỉnh Sơn La tập trung tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lớn về GD&ĐT: trong đó đặc biệt tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; Tổ chức triển khai thực hiện tốt, hiệu quả "Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050" theo Quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt thực hiện. Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của tỉnh đối với giáo dục và đào tạo.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, các chương trình, đề án, dự án và công tác xã hội hóa giáo dục (Đặc biệt là đề án Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 – theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).