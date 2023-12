Nếu mỗi ngày ăn 1 quả chuối, kết quả với sức khỏe làm nhiều người rất bất ngờ

Chuối là một trong những loại trái cây bổ sung dinh dưỡng hàng ngày rất tốt, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn 1 quả chuối?

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta đang thấy tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột đối với sức khỏe tổng thể. Có nhiều chiến lược để ăn tốt nhất cho hệ vi sinh vật của bạn, nhưng có thể bắt đầu với một quả chuối.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, theo một đánh giá nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Nutrition Bulletin, chuối chứa tinh bột kháng, tác dụng tăng sản xuất a xít béo chuỗi ngắn - cần thiết cho sức khỏe đường ruột.

Vì vậy, chúng ta có thể cảm ơn chuối vì đã ổn định đường ruột và cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật của chúng ta.

Nhận được lượng kali tăng cường, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chuối được biết đến với lượng kali, nhưng bạn có biết kali có thể giúp tim khỏe mạnh không? Nó hoàn toàn có thể - vì vậy ăn một quả chuối mỗi ngày có thể dẫn đến một trái tim khỏe mạnh.

Hầu hết mọi người không tiêu thụ đủ kali trong chế độ ăn uống hằng ngày, điều này thường ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát huyết áp và các thành phần khác của sức khỏe tim mạch.

Các chuyên gia giải thích rằng một chế độ ăn giàu kali – như ăn một quả chuối mỗi ngày - có thể làm giảm 27% nguy cơ mắc bệnh tim của bạn. Vì vậy, đã đến lúc thêm loại trái cây này vào thói quen hằng ngày của bạn.

Giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Chuối cũng là loại trái cây có tác dụng cải thiện giấc ngủ hiệu quả. Nó rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, sau khi lượng magiê dồi dào đi vào cơ thể con người có thể giúp giảm căng thẳng các cơ trên cơ thể con người, giúp thư giãn não bộ và giúp cải thiện giấc ngủ.

Chuối cũng có thể ổn định việc tiết melatonin và serotonin, điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ tốt hơn, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Vì vậy những người bị mất ngủ có thể xoa dịu cảm xúc và cải thiện giấc ngủ bằng cách ăn chuối trước khi đi ngủ liên tục trong 1 tháng.

Loại bỏ phù nề và giảm huyết áp

Chuối là loại trái cây giàu kali, có thể làm giảm các triệu chứng phù nề và hạ huyết áp rất hiệu quả.

Sau khi ion kali đi vào cơ thể người, nó có thể cân bằng hàm lượng ion natri và ion kali trong cơ thể, đồng thời đào thải ion natri dư thừa ra khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm phù nề và ngăn ngừa bệnh cao huyết áp .

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển

Chuối rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Trong số đó, vitamin A có thể thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, nâng cao vóc dáng và sức đề kháng của con người, chống lại bệnh tật tốt hơn.

Vì vậy, trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển có thể ăn 1 quả chuối liên tục trong 1 tháng rất hữu ích cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Tăng cường thị lực

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chuối chứa vitamin A, tác dụng bảo vệ đôi mắt của bạn, duy trì thị lực bình thường và cải thiện thị lực vào ban đêm.

Vì vậ bạn nên ăn 1 quả chuối mỗi ngày, vì nó không chỉ giúp tăng cường thị lực của bạn mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Trên đây là những lợi ích của việc ăn chuối mỗi ngày. Hãy thường xuyên bổ sung chuối vào chế độ ăn uống của mình nhé.