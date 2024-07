Nếu không kiểm soát tốt dịch, nguy cơ thiếu thịt cuối năm

Nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi mới tiếp tục phát sinh đang đặt ra những thách thức cho thị trường thực phẩm. Các chuyên gia cho rằng, nếu không kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi sẽ có nguy cơ thiếu thịt vào thời điểm cuối năm.

Giá lợn hơi hôm nay 29/07/2024, đầu tuần hạ nhiệt

Giá lợn hơi hôm nay 29/07/2024, đầu tuần hạ nhiệt. Miền Bắc giảm tại Thái Bình về giá 65.000 đồng/kg - thị trường toàn quốc mất mốc 66.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại dao động quanh mức trung bình 64.800 đồng/kg.

Miền Trung biến động duy nhất tại Quảng Trị, giảm 1 giá về 62.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam giảm rải rác tại ba tỉnh: Đồng Nai về giá 65.000 đồng, Vĩnh Long và Đồng Tháp xuống 1 giá lần lượt còn 62.000 - 63.000 đồng/kg. Mức giá trung bình vùng còn 64.100 đồng/kg.

Các chuyên gia cho rằng, nếu không kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi sẽ có nguy cơ thiếu thịt vào thời điểm cuối năm.

Giá lợn hơi của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn duy trì ở mức 65.500 - 67.000 đồng/kg đối với lợn loại 1. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 67.400 đồng/kg, tăng so với ngày hôm qua.

Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc trong quý II/2024 giảm so với cùng kỳ năm trước, đây là quý thứ 2 giảm liên tiếp so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu yếu trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm đã hạn chế lượng lợn giết mổ.

Cụ thể: Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc (NBS), sản lượng thịt lợn trong quý II/2024 đã giảm 3% so với cùng kỳ năm trước xuống 13,98 triệu tấn, sản lượng thịt lợn quý I/2024 cũng đã giảm 0,4%. Đây là lần đầu tiên sản lượng sụt giảm liên tiếp trong 2 quý kể từ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 có 363,95 triệu con lợn giết mổ, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiêu thụ khoảng một nửa lượng thịt lợn của thế giới. Quý II thường là khoảng thời gian có sản lượng thịt lợn thấp nhất do hoạt động giết mổ tăng mạnh trong quý I vì là dịp nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc vào tháng 1 và tháng 2.

Giá lợn tăng đã khuyến khích một số người chăn nuôi nuôi lợn để vỗ béo, điều này cũng góp phần làm giảm số lượng giết mổ, nhưng các nhà phân tích cho biết tiêu thụ thịt vẫn tiếp tục yếu.

Số liệu cho thấy đàn lợn của Trung Quốc trong quý II/2024 đã giảm xuống 415,33 triệu con, giảm so với mức 408,5 triệu con trong quý I/2024. Các nhà chăn nuôi đang nghiêm túc thực hiện theo quy định của Chính phủ nhằm giảm số lượng lợn, sau khi việc tăng sản lượng nhanh chóng trong những năm gần đây dẫn đến tình trạng dư thừa khiến giá thịt lợn giảm.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, đàn lợn nái giảm xuống còn 39,96 triệu con vào cuối tháng 5, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, điều đó đã giúp hỗ trợ sự phục hồi của giá lợn hơi.

Còn tại thị trường trong nước, diễn biến dịch tả lợn châu Phi đang có xu hướng lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến nguồn cung và giá bán có xu hướng giảm vì các trang trại bán tháo.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hôm nay ở mức 64.100 đồng/kg, thấp hơn 3.000 đồng/kg so với giá lợn Trung Quốc.

Hết tháng 6, đàn lợn của Việt Nam ổn định do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dịch ASF đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi bất ổn, đặc biệt với khu vực hộ gia đình. Nếu không kiểm soát tốt dịch, nguy cơ thiếu thịt cuối năm.

Giá lợn duy trì ở mức cao nhưng có dấu hiệu điều chỉnh từ cuối tháng 6 đến nay vì nhu cầu tiêu thụ thấp. Theo đó, giá lợn hơi dao động trong khoảng 63.000 – 68.000 đồng/kg khoảng đầu và giữa tháng 6, trước khi giảm khoảng 1.000 – 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương khi gần hết tháng. Hiện mức giá cao nhất chỉ ở 67.000 đồng/kg.

Theo nhận định của các chuyên gia từ Maybank IBG Research, giá lợn hơi có thể tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới và nếu có tăng thì sẽ không còn quá mạnh như 5 tháng đầu năm nay. Trong ngắn hạn, giá có thể được hỗ trợ do nguồn cung giảm đến từ tổn thất của các nhà sản xuất quy mô nhỏ và bùng phát dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến chăn nuôi, giá lợn hơi tiếp tục là ẩn số khó lường từ nay tới hết quý III/2024.