Lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường TTKS, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng rượu bia.

Clip: Nâng cao ý thức không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe

Việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT. Lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường TTKS, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Sau 1 thời gian triển khai quyết liệt, ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định liên quan đến nồng độ cồn đã được nâng lên rõ rệt. Ghi nhận của truyền hình CAND.

Theo tìm hiểu của phóng viên tại các quán nhậu trên địa bàn thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, được biết đa phần lượng khách đều sử dụng những phương tiện công cộng hoặc không trực tiếp điều khiển phương tiện đến để đảm bảo an toàn sau khi ăn nhậu trở về.

CSGT Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường TTKS, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng rượu bia. Ảnh: ANTV Sơn La

Anh Đoàn Vũ Hải, Chủ nhà hàng tại tổ 3 thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Khách đến với quán của tôi ý thức chấp hành giao thông rất tốt, cơ bản đi bằng phương tiện giao thông công cộng xe buýt hoặc taxi hoặc người nhà đưa đến, có một số đi bằng phương tiện cá nhân đến khi về thì người nhà sẽ đến đón, không tự đi về, nói chung ý thức chấp hành giao thông rất tốt.

Anh Bùi Quốc Anh, Tổ 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ: Hôm nay anh em chúng tôi có cuộc hội ngộ uống một chút vài cốc bia anh em chúng tôi chủ động đi bằng phương tiện công cộng sau đó anh em chúng tôi đi bằng phương tiện đó để chở về nhà.

Ý thức của người dân được nâng lên tham gia giao thông không sử dụng rượu bia được nâng lên. Ảnh: ANTV Sơn La

Nâng cao ý thức người dân sử dụng rượu bia là không lái xe

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Vũ Mạnh Thắng, Đội trưởng, Đội CSGT, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Để giảm thiểu TNGT xảy ra và nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông. Ngay từ đầu năm 2023 lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã đã quán triệt và triển khai các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo Công an huyện Sông Mã về việc TTKS cũng như xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Công an huyện Sông Mã cũng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện để triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi có nồng độ cồn khi tham giam gia thông hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia. Ảnh: ANTV Sơn La

Lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã đã huy động tối đã lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường TTKS, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, khu vực tập trung dân cư.

Trong quá trình XLVP, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không giải quyết bất cứ trường hợp can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thì sẽ có thông báo gửi về cơ quan, đơn vị đang công tác để xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường TTKS, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: ANTV Sơn La

"Lực lượng CSGT Công an huyện cũng đã chủ động tuần tra, kiểm soát TTATGT, khép kín địa bàn và tăng cường xử lý nhất là đối với hành vi tham gia giao thông khi có nồng độ cồn, qua đó hình thành được ý thức của người dân được nâng lên, nhất là việc tăng cường xử lý các hành vi tham gia giao thông có nồng độ cồn đối với các khung giờ cao điểm. Qua đó cũng được cán bộ, công nhân viên chức cũng như người dân trên địa bàn ủng hộ và có ý thức chấp hành tốt hơn trong thời gian vừa qua", Trung tá Vũ Mạnh Thắng nói.

Hy vọng rằng, với việc thực thi nghiêm túc của lực lượng chức năng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các cơ quan truyền thông, một thói quen xấu sẽ mất đi, mọi người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.