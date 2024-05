Riêng lực lượng công an xã, thị trấn trong 5 ngày thực hiện phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 - 1/5 đã tổ chức 65 tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông với tổng số 204 lượt cán bộ công an xã và an ninh cơ sở tham gia. Tuyên truyền, nhắc nhở đối với 323 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã. Ảnh: Phạm Bằng.