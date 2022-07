Nậm Pồ: Chủ động bảo vệ cơ sở vật chất trường học trong dịp hè

Nghỉ hè năm nay, các Trường học ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã chủ động kê gọn bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng học tập để bảo vệ tài sản khi có mưa lũ xảy ra.

Bài học rút ra trong mưa lũ ở Nậm Pồ

Rút kinh nghiệm từ năm học trước lũ ống gây thiệt hại cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, ngay khi bước vào kỳ nghỉ hè năm nay các Trường học trên địa huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã chủ động kê gọn bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng học tập để bảo vệ tài sản khi có mưa lũ xảy ra.

Do địa hình chia cắt phức tạp, nhiều trường, điểm bản của huyện Nậm Pồ gần sông suối, thường xuyên xảy ra mưa lũ, vì vậy nhằm đảm bảo cơ sở vật chất khi nghỉ hè, các trường trên địa bàn huyện đã chủ động các phương án bảo vệ cơ sở vật chất trong trường hợp mưa lũ có thể xảy ra.

Các cô giáo trường Mầm non Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) kiểm kê, bảo quản đồ dùng, thiết bị, đồ chơi phục vụ dạy học. Ảnh: Mắn On

Trường mầm non xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã chủ động kiểm kê, bảo quản đồ dùng, thiết bị, đồ chơi phục vụ dạy học. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, giáo viên trực hè. Đối với các điểm bản phải thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp các đồ dùng đồ chơi kê xếp đồ dùng lên các điểm cao tránh mưa gió, ngập lụt. Ngoài ra nhà trường còn cho giáo viên kiểm kê tài sản và bàn giao cơ sở cho trưởng bản quản lý theo dõi và bảo quản trong thời gian nghỉ hè.

Cô giáo Lường Thị Phương Chiều, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ nói: Địa hình của nhà trường, đặc biệt nhiều điểm bản gần sống suối, thường xuyên xảy ra mưa lũ thì các điểm bản phải thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp các đồ dùng đồ chơi kê xếp lên đồ dùng lên các điểm cao tránh mưa gió bay. Ngoài ra nhà trường còn cho giáo viên kiểm kê tài sản và bàn giao cơ sở cho trưởng bản quản lý theo dõi và bảo quản trong hè .

Tương tự, tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Phìn Hồ, ngay sau lễ tổng kết năm học, tất cả cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, tài liệu học tập đã được nhà trường kiểm kê, sắp xếp vào tủ gọn gàng, che chắn cẩn thận phòng mưa gió, hư hỏng.

Các cô giáo Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Phìn Hồ (xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ) giặt chăn màn, chiếu của học sinh, trước dịp nghỉ hè. Ảnh; Mắn On

Nậm Pồ chủ động phòng tránh thiệt hại

Theo cô giáo Bùi Minh Dần, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Phìn Hồ cho biết: Phần lớn các điểm trường ở các bản đều ở vị trí gần khe, suối, dưới chân dốc có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa lũ, để đảm bảo an toàn, trước khi nghỉ hè, trường cũng huy động cán bộ, nhân viên, giáo viên nhà trường gia cố các điểm xung yếu. Đồng thời thống kê và đưa thiết bị, máy móc từ các điểm trường về trung tâm bảo quản và phân công bảo vệ, giáo viên trực trường các ngày trong tuần và chỉ đạo cho từng điểm bản trước khi về ngắt hết cầu giao điện, trong hè những đồng chí trực, mỗi tuần đều đi kiểm tra điểm bản để xem mưa lũ có ảnh hưởng gì đến cơ sở vật chất không.

Năm học 2021 - 2022, toàn huyện Nậm Pồ có 42 trường với 810 phòng học ở 3 cấp, Mầm non, Tiểu và THCS. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường niêm phong bảo quản trang thiết bị, dụng cụ học tập ở các phòng, lớp hiện tại; rà soát lại mức độ an toàn của các phòng học cũng như các công trình phụ trợ, các thiết bị, đặc biệt là thiết bị điện; di chuyển các loại thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi vào những phòng học kiên cố để đảm bảo an toàn, phòng chống mất cắp, hư hỏng do mưa bão hoặc cháy nổ do sự cố chập điện…

Cùng đó các nhà trường đều phân công cán bộ, giáo viên trực trường, có sổ sách ghi chép và bàn giao giữa các ca trực đầy đủ trong suốt thời gian nghỉ hè. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương trong phòng chống thiên tai, bảo vệ trường, lớp học trong dịp hè.

Để đảm bảo an toàn, cơ sở vật chất của nhà trường, các đơn vị trường học đã nỗ lực bảo vệ cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học tiếp theo. Ảnh: Thu Hường

Ông Nguyễn Hữu Tuân, Phó phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ cho biết thêm: Hiện trên địa bàn huyện Nậm Pồ vẫn còn nhiều đơn vị nhà trường chưa được đầu tư đồng bộ và kiên cố hóa, tiềm ẩn nguy sạt lở, hư hỏng trong mùa mưa lũ. Để đảm bảo an toàn, cơ sở vật chất của nhà trường, các đơn vị trường học đã nỗ lực bảo vệ cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học tiếp theo. Vậy nên, đến thời điểm này, dù đã có nhiều đợt mưa lũ xảy ra liên tiếp nhưng chưa có đơn vị trường học nào trên địa bàn huyện bị thiệt hại.