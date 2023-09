Hòa chung không khí chào đón năm học mới, hơn 370 nghìn học sinh của 609 trường học thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.

Clip: Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới ở vùng cao Sơn La

Hàng trăm nghìn học sinh Sơn La bước vào năm học mới

Năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La có hơn 370 nghìn học sinh. Năm học mới này, từ nguồn vốn của Nhà nước cùng công tác xã hội hóa, toàn tỉnh đã đầu tư trên 200 tỷ đồng xây mới hơn 300 phòng, lớp học. Hiện nay, toàn tỉnh có 96,9% số phòng học kiên cố, bán kiên cố; chỉ còn 3,01% phòng học tạm. Thiết bị tối thiểu tính bình quân cấp mầm non đạt trên 75%, tăng 1,5% so với năm học trước; cấp tiểu học gần 78% (tăng 2,7%); cấp THCS gần 57% (tăng 2,5%); cấp học THPT-GDTX đạt 52,3% (tăng 1,3%); có 365/597 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 61,14%.

Năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La có hơn 370 nghìn học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Hòa chung không khí chào đón năm học mới của hơn 34.000 học sinh, thuộc 49 trường học từ cấp bậc mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Mộc Châu. Sáng nay 5/9, Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã đến dự Lễ Khai giảng và chung vui với thầy và trò Trường THCS 8/4, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Năm học 2022-2023, với sự nỗ lực trong giảng dạy và học tập, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 80; có 74 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, 50 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn với tỷ lệ 88%. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 20 lớp, với trên 858 học sinh; 44 cán bộ, giáo viên nhà trường quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học.

Đánh tiếng tiếng trống khai giảng năm học mới, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị, Trường THCS 8/4 tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2023-2024, duy trì giữ vững các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mà Trường đã đạt được; nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, giáo dục đạo đức, lối sống nhân cách cho học sinh. Đối với học sinh cần tiếp tục nỗ lực để dựng xây quê hương Sơn La ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh trống khai trường. Ảnh: Văn Ngọc

Trong năm học mới, các trường học trên địa bàn thành phố Sơn La đã phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Đến nay, thành phố có 1.102 phòng học, trong đó có 1004 phòng kiên cố, 98 phòng bán kiên cố, 100% các trường Tiểu học, THCS có phòng thư viện, trong đó 89,6% thư viện đạt chuẩn; 100% các trường có đầy đủ công trình phụ trợ đảm bảo theo quy định. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, thí điểm mô hình lớp học thông minh tại Trường THCS Nguyễn Trãi. Trong năm học 2022-2023 toàn thành phố trên 82% cơ sở giáo dục trực thuộc đạt chuẩn Quốc gia.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sơn La thông tin: Để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục trên địa bàn, thành phố Sơn La chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; Đổi mới phương pháp, hình thức, hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; 5 chuyên đề học đường. Thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; quyết tâm xây dựng thành phố Sơn La trở thành trung tâm giáo dục của tỉnh nhà.

Trường Tiểu học Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La tập chung nâng cao chất lượng năm học mới

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La thông tin: Trên cơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học trước, ngành Giáo dục quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023-2024 chủ đề là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng GD&ĐT".

Năm học 2023-2024 Sơn La tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục. Ảnh: Văn Ngọc

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.



Tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Hội nhập quốc tế trong giáo dục. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD&ĐT. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.