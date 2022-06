Mường Tè: Đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công an xã Vàng San (Mường Tè, Lai Châu) vừa nhận đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Công an xã Vàng San (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) vừa nhận nuôi 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là cháu Lò Thị Hường (sinh năm 2012), trú tại Bản Nậm Sẻ, xã Vàng San và cháu Phùng Thúy Hà (sinh năm 2008) trú tại Bản San Sui, xã Vàng San.

Công an xã Vàng San (huyện Mường Tè, Lai Châu) thăm, tặng quà và nhận nuôi cháu Lò Thị Hường - học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: PV)

Đại úy Lý Anh Thành - Trưởng Công an xã Vàng San (Mường Tè, Lai Châu), cho biết: Hai cháu Lò Thị Hường và Phùng Thúy Hà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai cháu đều mồ côi cha. Cháu Lò Thị Hường mẹ đi làm ăn xa, hiện đang sống với ông bà nội đã già yếu; còn cháu Phùng Thúy Hà mẹ đã đi lấy chồng, cháu sống cùng với bà ngoại từ nhỏ. Bà ngoại cháu Hà hiện đã ngoài 70 tuổi và còn phải nuôi 2 cháu con của cậu ruột Hà mắc chứng không nghe được, không nói được, không đi được.

Đại úy Lý Anh Thành - Trưởng Công an xã Vàng San (Mường Tè, Lai Châu) tặng quà cho cháu Phùng Thúy Hà. (Ảnh: PV)



Đây là hoạt động ý nghĩa, có tính nhân văn cao cả, góp phần lan toả mô hình "Con nuôi Công an xã". Từ mô hình này, các cháu sẽ không chỉ được nuôi dưỡng về thể chất mà còn cả tâm hồn; được sống trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, có trách nhiệm và định hướng đúng đắn, chuẩn mực về nhân cách để tương lai các cháu sẽ tươi đẹp hơn. Bên cạnh đó, việc triển khai tốt mô hình "Con nuôi Công an xã" sẽ góp phần lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.