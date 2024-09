Mường Nhé: Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm học mới

Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé đã đạt những kết quả toàn diện. Trong năm học mới 2024 - 2025, toàn ngành Giáo dục huyện Mường Nhé phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục.

Năm học 2023- 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 với chủ đề năm học là "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".



Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé đã đạt những kết quả toàn diện. Giáo dục THCS xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 76,9%; khá đạt 20,2%; trung bình đạt 2,9%. Ảnh: Thu Hường

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục như: Nộp học phí trực tuyến, tuyển sinh đầu cấp, học bạ số, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học...

Kết quả chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi được củng cố vững chắc và nâng cao, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%. 100% số trẻ đến nhóm lớp được đảm bảo an toàn về mọi mặt. Đối với giáo dục tiểu học, tỷ lệ học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học so với năm học 2022 - 2023 tăng 0,02%; tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học được giữ vững. Giáo dục THCS xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 76,9%; khá đạt 20,2%; trung bình đạt 2,9%.

Năm học mới 2024 - 2025, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé có 35 đơn vị trường với 686 lớp học và tổng số 17.730 học sinh. Ảnh: Thu Hường

Năm học 2023 – 2024, có 4.198 trẻ mẫu giáo ra lớp được hỗ trợ ăn trưa; 7.700 học sinh phổ thông được hỗ trợ chế độ bán trú (trong đó Phòng GD&ĐT có 6.932 học sinh, THPT 768 học sinh) và 419 học sinh được hưởng chế độ học sinh nội trú; 268 học sinh được hỗ trợ chế độ trẻ khuyết tật; 196 học sinh được hỗ trợ chế độ dân tộc rất ít người; 16.719 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập; 8674 học sinh được cấp bù học phí.

Thực hiện chủ đề năm học 2024 - 2025, ông Phạm Thiết Chuỳ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2024 - 2025 là phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục; tích cực tham mưu nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Nhé tiếp tục chú trọng các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS. Trong đó tập trung phát triển phong trào và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Tăng cường giáo dục kỹ năng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Năm học mới 2024 - 2025, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé có 35 đơn vị trường với 686 lớp học và tổng số 17.730 học sinh. Ngay từ đầu năm học, Phòng đã chỉ đạo các trường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bám sát mục tiêu giáo dục đào tạo của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ V, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2024 - 2025 được UBND tỉnh giao.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Trong năm học mới 2024 - 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé tiếp tục chú trọng các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS. Ảnh: Thu Hường

Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón học sinh đến trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp với các phòng chuyên môn chỉ đạo các đơn vị trường học tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của các nhà trường chuẩn bị cho năm học mới 2024- 2025.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc đầu tư và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, sự chuẩn bị kỹ càng các điều kiện và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm học với kết quả cao nhất.