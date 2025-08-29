Một Điện Biên năng động và tràn đầy khát vọng giữa lòng thủ đô

Với chủ đề “Điện Biên - Đồng hành dựng xây, vươn mình phát triển”, không gian trưng bày không chỉ phản ánh những dấu ấn lịch sử hào hùng mà còn mở ra một bức tranh sống động về đời sống văn hóa, du lịch và con người Điện Biên hôm nay.

Ấn tượng đậm nét tại gian trưng bày của tỉnh Điện Biên trong Triển lãm thành tựu đất nước nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Một điểm nhấn đặc biệt tại gian trưng bày chính là khu vực tái hiện sinh hoạt thường nhật của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú... Du khách được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà sàn truyền thống, những khung cửi dệt thổ cẩm, những bộ trang phục sặc sỡ đầy màu sắc và những sinh hoạt văn hóa dân gian như múa xòe Thái, thổi khèn Mông, ném còn, giã bánh dày...

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trần Quốc Cường thăm quan gian trưng bày của tỉnh Điện Biên. Ảnh Mai Phương

Không gian này đã thực sự trở thành “cầu nối văn hóa” giúp người xem cảm nhận rõ nét hơn về đời sống tinh thần phong phú, gắn bó với thiên nhiên và cộng đồng của đồng bào các dân tộc Điện Biên. Nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu được tiếp cận gần gũi với văn hóa dân tộc thiểu số vùng cao một cách sinh động, chân thực như vậy.

Thông qua hàng loạt hình ảnh, mô hình, video trình chiếu và tương tác công nghệ số, Điện Biên đã giới thiệu tới khách tham quan nhiều điểm đến du lịch nổi bật như: Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, Tượng đài chiến thắng, Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, Cánh đồng Mường Thanh, Hồ Pá Khoang, Động Pa Thơm, Suối khoáng nóng U Va, cùng các bản văn hóa như bản Him Lam, bản Ten, bản Che Căn... Đây không chỉ là những địa chỉ đỏ mang giá trị lịch sử sâu sắc mà còn là nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, khám phá nét đẹp nguyên bản của miền núi Tây Bắc.

Lòng mến khách của con người Điện Biên với lãnh đạo và du khách trong và ngoài nước. Ảnh Mai Phương.

Đặc biệt, hình ảnh hoa ban, loài hoa đặc trưng của Điện Biên, được tái hiện qua mô hình cây ban tại gian trưng bày đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người tham quan. Hoa ban không chỉ là biểu tượng của vùng đất mà còn là “sứ giả văn hóa” thể hiện vẻ đẹp thuần khiết, sức sống mãnh liệt và lòng mến khách của con người nơi đây.

Một điều khiến du khách ấn tượng sâu sắc là tinh thần mến khách, thân thiện và gần gũi của người Điện Biên, thể hiện ngay từ cách đón tiếp tại gian trưng bày. Những người phụ trách gian hàng, nghệ nhân trình diễn hay thuyết minh viên đều nồng hậu, cởi mở, sẵn sàng giới thiệu, giải thích và hướng dẫn chi tiết cho từng lượt khách. Chính điều đó đã tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp như đang bước chân vào chính không gian đời sống thực tại của vùng đất Điện Biên.

Nhiều khách tham quan khi rời khỏi gian trưng bày đã để lại lời khen ngợi sâu sắc. Chị Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi mới xem các phóng sự về Chiến dịch Điện Biên Phủ trên truyền hình và qua các nền tảng số. Nhưng hôm nay thực sự xúc động khi được nhìn thấy những hiện vật, hình ảnh và mô hình tái hiện chiến thắng lịch sử này. Tôi nhất định sẽ đến Điện Biên trong kỳ nghỉ tới, không chỉ để tham quan di tích, lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ mà còn để tìm hiểu văn hóa các dân tộc nơi đây”.

Gian trưng bày của tỉnh Điện Biên tái hiện lại cảnh đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc. Trong ảnh là cảnh giã bánh giày. Ảnh Mai Phương.

Ông Patrick Dubois, du khách người Pháp, bày tỏ: “Tôi ấn tượng mạnh với không gian văn hóa của Điện Biên. Cảm giác như tôi đã bước vào một ngôi làng thực thụ ở Tây Bắc. Tôi hy vọng sớm có cơ hội đến tận nơi, ngắm những ngọn núi, hoa ban và trò chuyện với người dân địa phương”.

Gian trưng bày không chỉ là nơi quảng bá những thành tựu, di sản và tiềm năng của tỉnh Điện Biên, mà còn trở thành “cánh cửa” mở ra những cảm hứng khám phá, trải nghiệm văn hóa và lịch sử cho du khách thập phương.

Du khách được trải nghiệm về xe đạp thồ trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh Mai Phương,

Sau 71 năm kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Điện Biên hôm nay không chỉ là biểu tượng của chiến thắng lịch sử, mà còn là một tỉnh năng động, đổi mới và giàu tiềm năng phát triển. Những thành tựu về kinh tế - xã hội, hạ tầng, giáo dục, du lịch và đời sống văn hóa đã được khắc họa rõ nét tại triển lãm. Qua đó, cho thấy sự đồng hành và nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong công cuộc phát triển quê hương.

Gian trưng bày của Điện Biên tại Triển lãm thành tựu đất nước năm nay không chỉ đơn thuần là một gian triển lãm, đó là bản sắc, là tâm huyết, là lời mời gọi tha thiết: Hãy đến với Điện Biên, vùng đất của lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc và con người mến khách, thân thiện.