Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là dịp để toàn dân nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, mà còn là nơi các địa phương, ngành nghề trong cả nước giới thiệu thành tựu, chia sẻ tầm nhìn phát triển tương lai.

Trong không gian trưng bày “Tỉnh giàu nước mạnh”, tỉnh Điện Biên tham gia triển lãm với chủ đề “Điện Biên - Đồng hành dựng xây, vươn mình phát triển”, nhấn mạnh vai trò của tỉnh trong hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước suốt 80 năm qua.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của tỉnh Điện Biên. Ảnh Mai Phương.

Không gian trưng bày của Điện Biên nổi bật với hình ảnh gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, biểu tượng bất khuất của dân tộc Việt Nam. Từ hào khí lịch sử đó, Điện Biên hôm nay đã không ngừng đổi mới, phát triển trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế.

Tại triển lãm, Điện Biên giới thiệu đến bạn bè trong cả nước các sản phẩm tiêu biểu đạt chuẩn OCOP, của chương trình mỗi xã một sản phẩm. Những sản vật đặc trưng vùng cao như cà phê Mường Ảng, chè Shan tuyết Tủa Chùa, gạo Séng Cù Điện Biên, mật ong rừng, thổ cẩm truyền thống... đã thu hút đông đảo khách tham quan bởi tính bản địa độc đáo và giá trị kinh tế, văn hóa sâu sắc.

Gian trưng bày của tỉnh Điện Biên được nhiều đại biểu tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Qua sự kiện này sẽ quảng bá hình ảnh, con người Điện Biên đến bạn bè trong và ngoài nước. Ảnh Mai Phương.

Không gian trưng bày còn thể hiện rõ nỗ lực của Điện Biên trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tỉnh trong công cuộc phát triển bền vững vùng Tây Bắc và cả nước.

Gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP của Điện Biên đến bạn bè cả nước. Ảnh Mai Phương.

Không gian này không chỉ là nơi tôn vinh thành tựu phát triển đất nước sau 80 năm giành độc lập, mà còn truyền tải thông điệp về khát vọng hội nhập, phát triển bền vững, và hiện thực hóa mục tiêu quốc gia hùng cường.

Sự hiện diện của tỉnh Điện Biên tại triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, mà còn là cơ hội khẳng định vị thế trong bản đồ phát triển của đất nước. Với tinh thần “Đồng hành dựng xây, vươn mình phát triển”, Điện Biên thể hiện quyết tâm tiếp tục là điểm sáng trong công cuộc phát triển vùng miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.