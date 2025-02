Mộc Châu: Điểm đến của những du khách

Đại hội mô tô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025 Sơn La

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều nét văn hóa độc đáo, con người thân thiện và mến khách, Khu du lịch Mộc Châu liên tục được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”. Những năm gần đây, địa phương này đã được các tổ chức, cá nhân chọn là điểm đến để tổ chức các sự kiện, điểm vui chơi giải trí của du khách. Cũng từ phát triển du lịch, địa phương này đã có nguồn doanh thu đáng kể, người dân có thu nhập ổn định. Ngày càng nhiều người biết đến Mộc Châu.

Mới đây, tại Quảng trường 8/5, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Đại hội mô tô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025 Sơn La với chủ để “All Ride in One Ride - Đa cung đường, đồng đam mê".

Đại hội quy tụ hơn 500 thành viên từ các câu lạc bộ và cộng đồng xe phân khối lớn cũng như ô tô trên khắp cả nước. Sự kiện mang đến không gian sôi động và tràn đầy cảm hứng, nơi mà người hâm mộ không chỉ được chiêm ngưỡng những mẫu xe Honda phiên bản 2025 mà còn được tận hưởng những hoạt động trải nghiệm vô cùng hấp dẫn trên cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp.

Honda Biker Rally Sơn La không chỉ là dịp để các biker hội ngộ, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê, mà còn mang đến những trải nghiệm, hoạt động hấp dẫn; đồng thời, hứa hẹn mang đến một sân chơi bùng nổ, kết nối cộng đồng đam mê xe phân khối lớn trên cả nước và lan tỏa tinh thần yêu xe - chơi xe an toàn, văn minh. Với tinh thần “All Ride in One Ride”, sự kiện gói trọn mọi cung bậc cảm xúc của các biker, từ chinh phục cung đường đèo Đá Trắng ngoạn mục, phóng xe giữa núi rừng Tây Bắc bất tận đến những khoảnh khắc hội ngộ đầy nhiệt huyết.

Sự kiện thu hút đông đảo các biker đến tham dự, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê các loại xe mô tô

Từ đam mê bùng cháy…

Xuyên suốt hai ngày diễn ra sự kiện, các biker được hòa mình vào hành trình khám phá cao nguyên Mộc Châu qua Local Tour, tận hưởng những cung đường tuyệt đẹp và chinh phục các địa danh nổi tiếng ở Tây Bắc. Mọi người có cơ hội băng qua những đồi núi uốn lượn đầy thơ mộng và đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của mùa hoa mận tại thung lũng mận Nà Ka; trải nghiệm cảm giác phiêu lưu khi off-road vào Hang Táu để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn của núi rừng; đồng thời, thử thách bản lĩnh trên những cung đường khúc khuỷu tại Chiềng Hắc - nơi cảnh sắc Tây Bắc hùng vĩ tạo nên một hành trình không thể nào quên.

Đặc biệt, ngày 23/2, cuộc thi Mini Rally dành cho mọi người yêu thích xe ô tô sẽ mở ra một cuộc hành trình kỳ thú. Các tay lái sẽ được trải nghiệm cảm giác phấn khích khi chinh phục những địa điểm nổi tiếng, thực hiện thử thách tại các điểm checkpoint để nhận về những phần quà hấp dẫn. Không chỉ là một cuộc đua, đây còn là cơ hội để mọi người giao lưu, gắn kết cũng như cùng nhau khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ.

Khách hàng tìm hiểu thông tin các loại xe ô tô của Công ty Honda Việt Nam trưng bày tại Đại hội.

Đến hòa mình trải nghiệm

Bên cạnh những hành trình chinh phục đầy cảm xúc, Honda Biker Rally 2025 tại Sơn La còn mang đến hàng loạt hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn khuấy động không khí sự kiện. Điểm nhấn đặc biệt là màn ra mắt và lái thử các mẫu xe phân khối lớn phiên bản 2025, mang đến cơ hội để mọi người không chỉ chiêm ngưỡng mà còn có thêm nhiều lựa chọn để thỏa đam mê tốc độ. Không chỉ có vậy, những pha trình diễn xe nghệ thuật (stunt) đỉnh cao sẽ khiến khán giả mãn nhãn với kỹ thuật lái xe điêu luyện, trong khi cuộc đua xe chậm (Slow Race) đầy kịch tính đòi hỏi sự kiểm soát và bản lĩnh của từng tay lái.

Xe mô tô phân khối lớn trưng bày tại Đại hội.

Honda Biker Rally nǎm nay cũng sẽ mang đến không gian trưng bày đầy cảm hứng. Từ những Iconic Bike mang đậm dấu ấn thời gian đến những chiến mã Classic, Adventure, Sport, Naked Bike hiện đại, mạnh mẽ. Ngoài dàn xe phân khối lớn đa dạng, sự kiện còn trưng bày và lái thử các mẫu ô tô mới nhất của Honda, bao gồm hai mẫu xe Hybrid CR-V e:HEV RS và Civic e:HEV RS, cùng các mẫu xe máy điện CUV e và ICON e…

Khép lại chương trình là đêm nhạc giao lưu văn hóa, nghệ thuật qua những hoạt động lửa trại, múa sạp… sôi động. Honda Biker Rally Sơn La 2025 hứa hẹn sẽ đem đến những khoảnh khắc, kỉ niệm đáng nhớ với mọi người - nơi mà mọi cung đường hội tụ trong một hành trình và những trái tim chung nhịp đập vì đam mê. Với sự kiện này, Công ty Honda Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần kết nối và văn hóa chơi xe văn minh, an toàn, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trong cộng đồng đam mê tốc độ trên khắp cả nước.

Một số hình ảnh tại Đại hội mô tô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025 Sơn La