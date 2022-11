Mô hình "Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự" ở Lai Châu

Mô hình “Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự” bản Nà Phát, xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu) đã và đang hoạt động hiệu quả...





Chúng tôi có dịp ghé thăm bản Nà Phát, xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu) để tìm hiểu mô hình "Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự". Tiếp chuyện chúng tôi, ông Lò Văn Hịch - Trưởng dòng họ Lò bản Nà Phát, xã Bình Lư tâm sự: Từ bao đời nay, các hộ dân họ Lò có chung huyết thống sống tập trung ở bản Nà Phát, xã Bình Lư. Đến nay, toàn bản có 48 hộ, gồm 260 khẩu. Trước trong bản tiềm ẩn nhiều yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự như: bạo lực gia đình; tranh chấp đất đai; uống rượu say gây mâu thuẫn, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Tình làng, nghĩa xóm, anh, em ruột thịt dần xa cách. Do vậy, để dòng họ Lò thắt chặt tình đoàn kết, tháng 5/2017, "Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự" được thành lập.

Lực lượng công an xã tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đại diện dòng họ Lò. (Ảnh: Phạm Hoài)

Sau khi thành lập dòng họ Lò, tôi luôn vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy ước và các phong trào hoạt động của địa phương; giữ gìn tinh thần đoàn kết trong các gia đình và cụm dân cư.

Qua đó, hạn chế được những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự; xóa bỏ những tập tục lạc hậu; phát huy giá trị truyền thống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hạn chế những tiêu cực phát sinh trong dòng họ và cộng động khu dân cư. Mỗi thành viên trong dòng họ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

"Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự" có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn xã Bình Lư, huyện Tam Đường. (Ảnh: Phạm Hoài)

Ông Vàng Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: Triển khai mô hình "Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự ", bản Nà Phát, xã Bình Lư đang phát huy sức mạnh thành viên tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng và lan tỏa. Nhờ đó, dòng họ Lò được Công an tỉnh, huyện, xã tặng nhiều giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, góp phần hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Dòng họ Lò tham gia xây dựng Nông thôn mới

Không chỉ thực hiện tốt công tác tự quản, tự phòng trong phòng chống tội phạm, mà công tác khuyến học, khuyến tài cũng luôn được dòng họ Lò, bản Nà Phát, xã Bình Lư đặc biệt quan tâm, khuyến khích động viên con, cháu trong họ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Hiện, dòng họ Lò ở bản Nà Phát có gần 10 con em thi đỗ và theo học các trường Đại học cao đẳng, không có con em bỏ học giữa chừng.

Các thành viên dòng họ Lò tham gia vệ sinh ngõ xóm. (Ảnh: Phạm Hoài)

Điều đáng nói, các thành viên trong họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình trong dòng họ đạt tiêu chí gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước; số hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh. Gia đình trong dòng họ xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bản không có nhà ở tạm, tranh tre, dột nát. 100% hộ dân trong bản nuôi nhốt gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, không thả rông như trước. Giao thông nội bản được bê tông sạch, đẹp thuận lợi cho bà con đi lại.

Ông Lò Văn Hịch - Trưởng dòng họ Lò bản Nà Phát bên đàn trâu của gia đình. (Ảnh: Phạm Hoài)

Mô hình "dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự" đã tạo động lực thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Thông qua phong trào đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.