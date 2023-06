Luồng sinh khí mới nào đã giúp Quế Minh bứt phá trong xây dựng nông thôn mới?

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã giúp cho xã Quế Minh (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) có những bước bứt phá mạnh mẽ, từ diện mạo nông thôn cho đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Hạ tầng tạo "đòn bẩy"

Ông Nguyễn Phước Tâm – Chủ tịch UBND xã Quế Minh cho biết: Quế Minh là xã thuần nông, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào cây sắn và mía, nhưng thu nhập bấp bênh, thiếu nước tưới và nước sinh hoạt. Đường quê vào mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội…

Đứng trước những khó khăn, xã Quế Minh xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là cơ hội để địa phương "thay da đổi thịt", Quế Minh đã tập trung huy động nguồn lực tại chỗ, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Cũng nhờ nông thôn mới (NTM) mà đời sống của người dân xã Quế Minh đã bước sang một trang mới. Giờ đây, con em xã Quế Minh được học dưới những ngôi trường mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Nhà nào cũng có xe máy, tivi, sử dụng nước sạch, mạng lưới điện quốc gia… cơ sở hạ tầng nông thôn được chỉnh trang, xây mới đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và dân sinh trên địa bàn xã.

Những tuyến đường bê tông tại Quế Minh. Ảnh: T.H

"Để Quế Minh cán đích xã nông thôn mới địa phương còn rất nhiều việc phải làm, nhất là nguồn lực để đầu tư. Vì vậy, địa phương mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp, ngành để Quế Minh hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới…". Ông Nguyễn Phước Tâm – Chủ tịch UBND xã Quế Minh

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" nên ngoài nguồn hỗ trợ từ tỉnh và huyện, xã đã huy động từ nguồn xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động và tiền của để thực hiện các hạng mục công trình trong xây dựng NTM.

Cấp ủy, chính quyền xã Quế Minh đã đưa công tác tuyên truyền lên hàng đầu, đồng thời phát huy sự nêu gương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các hệ thống giao thông tuyến đường ĐH giáp nối với các xã Quế An, Bình Lãnh, thị trấn Đông Phú đã được bê tông hóa phục vụ tốt nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa của nhân dân, cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp.

Trong năm 2022, nhiều công trình được tham mưu triển khai như: khu thể thao và nhà văn hóa xã Quế Minh; xây mới nhà văn hóa thôn Diên Lộc, Sơn Lộc và thôn An Lộc; nâng cấp Nghĩa địa nhân dân rừng Rang; xây tuyến kênh từ hồ Việt An đi đồng Huệ; thi công cầu qua kênh thôn Đại Lộc.

Hiện nay, các trường học ở xã Quế Minh đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, Trường Tiểu học Quế Minh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên.

Đời sống người dân được cải thiện

Trường Tiểu học Quế Minh được xây dựng khang trang. Ảnh: T.H

Theo ông Tâm, ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thì việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện xây dựng NTM.

Chính vì vậy, những năm qua, Quế Minh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khai thác mọi tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng nông lâm nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ.

Hàng năm, xã đã mở các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng thâm canh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh được nhân rộng.

Đặc biệt, Quế Minh có diện tích đất lâm nghiệp tương đối nhiều, thời gian qua người dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng rừng nguyên liệu đem lại thu nhập khá.

Cùng với đó, mô hình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn – kinh tế gia trại cũng được người dân đầu tư xây dựng với hơn 100 vườn chuyên canh cây ăn quả các loại như: ổi, chuối, mít, bưởi da xanh, thanh long…

Từ đó, đời sống của người dân Quế Minh từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 43,55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm rõ rệt qua từng năm, hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Song hành với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội cũng được xã quan tâm chăm lo chu đáo. Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả, đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, người dân yên tâm lao động sản xuất, sinh hoạt.