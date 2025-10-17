Lũng Cú rộn ràng ra quân trồng hoa tam giác mạch, hứa hẹn một mùa vàng du lịch
17/10/2025 18:37 GMT +7
Sáng ngày 17/10, trong tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên đá, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) đã phát động ra quân trồng hoa tam giác mạch vụ Thu - Đông 2025. Sự kiện không chỉ khởi động cho một mùa hoa mới mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền và người dân nơi đây trong việc xây dựng Lũng Cú trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.
Buổi lễ ra quân trồng hoa tam giác mạch diễn ra trong không khí sôi nổi, đầy khí thế, tâm thế mới, quyết tâm mới ngay từ ngày đầu, tháng đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức xã, giáo viên các trường học cùng lực lượng công an, quân sự địa phương.
Tất cả đã cùng nhau tự tay gieo những hạt giống đầu tiên trên các triền đồi, khởi đầu cho một mùa hoa tam giác mạch hứa hẹn rực rỡ.
Hoạt động này là sự kiện thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển du lịch của xã Lũng Cú nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.
Hoa tam giác mạch từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một "đặc sản" không thể thiếu của vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Mỗi mùa hoa nở, vẻ đẹp mong manh, thơ mộng của những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài trên các sườn núi đá tai mèo lại thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gieo trồng đúng khung thời vụ và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để hoa nở đồng đều, đúng vào dịp cao điểm du lịch cuối năm.
Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cũng kêu gọi toàn thể nhân dân và các lực lượng cùng chung tay, góp sức để tạo nên những thảm hoa đẹp nhất, sẵn sàng chào đón du khách.
Ngay sau lễ phát động, không khí lao động đã trở nên khẩn trương, hăng hái. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, chính quyền và nhân dân Lũng Cú đang kỳ vọng vào một mùa hoa bội thu, tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
Thứ cây này trồng ở Tuyên Quang ngỡ toàn lá, thác tán lên la liệt quả, nghe tên "tự động tứa nước miếng", thu tiền tỷ
Ông Lương Văn Tuyên, thôn Bắc Mục, xã Hàm Yên, (thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên trước đây), tỉnh Tuyên Quang trồng chanh tứ quý thành công trên triền đồi cằn cỗi. Thứ cây ngỡ toàn lá, thác tán lên la liệt quả, xanh bạt ngàn mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình ông Tuyên.
Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây
Giữa nhịp sống hối hả, thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang (vốn là một phận diện tích của TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang trước sáp nhập) vẫn giữ trọn hồn cốt của một ngôi làng cổ có nhiều căn nhà cổ và là “bảo tàng sống” văn hóa Tày đầy cuốn hút.
Ở nơi này của Tuyên Quang, vườn cây đặc sản treo la tha thứ quả thơm ngon, cảnh đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh
Chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau quả hữu cơ Quang Mừng, thôn Đo, xã Bình Xa, (huyện Hàm Yên cũ), tỉnh Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng về phong trào làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương.