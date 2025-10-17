Lũng Cú rộn ràng ra quân trồng hoa tam giác mạch, hứa hẹn một mùa vàng du lịch

Buổi lễ ra quân trồng hoa tam giác mạch diễn ra trong không khí sôi nổi, đầy khí thế, tâm thế mới, quyết tâm mới ngay từ ngày đầu, tháng đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lũng Cú tổ chức Lễ phát động ra quân trồng hoa tam giác mạch vụ Thu - Đông 2025. Ảnh: Lũng Cú cực Bắc.

Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức xã, giáo viên các trường học cùng lực lượng công an, quân sự địa phương.

Tất cả đã cùng nhau tự tay gieo những hạt giống đầu tiên trên các triền đồi, khởi đầu cho một mùa hoa tam giác mạch hứa hẹn rực rỡ.

Không khí lao động đã trở nên khẩn trương, hăng hái ngay sau lễ phát động. Ảnh: Lũng Cú cực Bắc.

Hoạt động này là sự kiện thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển du lịch của xã Lũng Cú nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Hoa tam giác mạch từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một "đặc sản" không thể thiếu của vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Mỗi mùa hoa nở, vẻ đẹp mong manh, thơ mộng của những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài trên các sườn núi đá tai mèo lại thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Hoa tam giác mạch ở vùng đất địa đầu Tổ quốc đã góp phần giúp đồng bào Mông nơi đây phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Lê Hiếu.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gieo trồng đúng khung thời vụ và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để hoa nở đồng đều, đúng vào dịp cao điểm du lịch cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cũng kêu gọi toàn thể nhân dân và các lực lượng cùng chung tay, góp sức để tạo nên những thảm hoa đẹp nhất, sẵn sàng chào đón du khách.

Ngay sau lễ phát động, không khí lao động đã trở nên khẩn trương, hăng hái. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, chính quyền và nhân dân Lũng Cú đang kỳ vọng vào một mùa hoa bội thu, tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.