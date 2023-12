Loại trái cây bổ dưỡng, hỗ trợ chữa nhiều bệnh hiệu quả, được mệnh danh là “Vua của các loại quả”

Đây là loại trái cây bổ dưỡng, có thể hỗ trợ chữa nhiều bệnh hiệu quả, được mệnh danh là “Vua của các loại quả” nhưng nhiều người băn khoăn nên ăn xanh hay chín thì tốt và những ai nên hạn chế ăn quả này.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, xoài chín và xanh đều chứa nhiều dinh dưỡng và tốt cho cơ thể. Cả hai đều có lượng vitamin C dồi dào, tuy nhiên, lượng vitamin C sẽ giảm dần ở quả chín. Do đó, nếu bạn muốn bổ sung vitamin C, tốt nhất nên ăn xoài xanh.

Còn với xoài chín, chúng không gây tăng cân như nhiều người lầm tưởng. Thực chất, loại quả này khi chín còn có thể giúp giảm cân tự nhiên. Ngoài ra, xoài chín có chứa chất chống oxy hóa nên có tác dụng ngừa ung thư.

Xoài chín cũng chứa beta-carotene và lycopene - loại sắc tố hữu cơ có trong thực vật giúp ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Xoài là loại trái cây bổ dưỡng, có thể hỗ trợ chữa nhiều bệnh hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Tại Ấn Độ, xoài được mệnh danh là "Vua của các loài quả" bởi hiếm có loại quả nào đa dạng và được ưa thích như xoài trên đất nước này.

Năm nào cũng vậy, lễ hội xoài được tổ chức tại thủ đô New Delhi để cho khoảng 500 loại xoài đặc sắc trên cả nước "tụ họp" trong ngày hội của "Vua".

Xoài có thể chế biến thành nước giải khát, làm kem, sinh tố, bánh …và người Ấn Độ cho rằng đây là thứ quả giải khát và bổ dưỡng nhất trong mùa Hè.

Bánh sữa thạch xoài

Từ các bé ăn dặm đến người lớn đều mê thích và thưởng thức món sữa thạch xoài ngon lành, thanh mát.

Nguyên liệu:

Xoài chín: 100g

Nước lọc: 30ml

Sữa công thức hoặc sữa tươi: 100ml

Bột bắp: 20g

Phô mai: 1 miếng nhỏ (có thể không có cũng được)

Cách làm:

Dùng 100g xoài, đổ 30ml vào máy xay. Lọc rây bỏ bã, cặn. Cho hỗ hợp đã lọc và 100ml sữa , 20g bột bắp vào nồi.

Đun cho tới khi hỗn hợp sánh lại. Cho phô mai vào khuấy cho tan rồi tắt bếp.

Đổ dung dịch vào khuôn. Để ngăn mát tủ lạnh đến 2 tiếng là có thể thưởng thức.

Bánh Flan xoài

Bánh Flan xoài cũng là món ngon tương đối dễ làm từ xoài chín có thể thay thế bữa ăn phụ cho các bé đang độ tuổi ăn dặm nữa.

Nguyên liệu:

Xoài chín: 1 miếng nhỏ

Sữa công thức: 60ml (có thể dùng sữa tươi)

Lòng đỏ trứng gà: 1 quả

Cách làm:

Gọt xoài, cho vào máy xay, rồi lọc bỏ bã. Đánh tan lòng đỏ. Bỏ 60ml sữa vào đánh cùng nhưng nhẹ nhàng tránh nổi bọt.

Rót từ từ dung dịch xoài đã xay bỏ bã vào. Khuấy nhẹ. Đổ dung dịch xoài đã trộn vào khuôn. Đổ từ từ tránh có bong bóng. Hớt bong bóng ra (để tránh bánh bị lỗ rỗ sau thành phẩm)

Cho bánh vào hấp tới khi chín. Bỏ ra để nguội trang trí là các bé có thể có ngay món tráng miệng từ xoài chín thơm ngon rồi.

Kem xoài

Nguyên liệu:

Xoài chín: 2 quả to to

Sữa không đường: 120ml

Sữa đặc: 1 thìa

Whipping cream

Cách làm:

Xoài gọt bỏ vỏ. Thái thành từng miếng cho dễ xay. Cho xoài, sữa không đường, sữa đặc, một chút Whipping Cream vào rồi xay tới khi thành hỗn hợp dung dịch.

Đổ dung dịch đã xay vào khuôn kem, hộp đựng. Xong mọi thứ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Khi kem đông lại thì có thể bỏ kem xoài ra và măm măm thôi.

Kem xoài

Xoài ngâm chua ngọt

Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người, tận dụng được những quả xoài non trong vườn mà lại rất dễ làm. Xoài ngâm có hương vị chua chua, ngọt ngọt mà miếng xoài non lại vô cùng giòn và thấm gia vị rất cuốn hút, khiến bạn ăn không ngừng nghỉ.

Xoài non chua ngọt

Nguyên liệu: Xoài non, ớt, giấm, đường,...

Cách làm:

Xoài gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn

Chần sơ qua nước sôi khoảng 1 phút, rồi cho vào thau nước đá lạnh cho giòn.

Xếp vào hũ đựng vào đổ nước giấm pha với đường đã được nấu sôi để nguội vào ngâm khoảng 3 ngày là ăn được.

Gỏi lá xoài non

Lá xoài non sẽ có vị hơi chát như các loại lá non khác như lá cóc, lá sung nên nhiều người đã sử dụng lá xoài non để làm gỏi.

Nguyên liệu làm món ăn này chắc chắn phải có lá xoài non đã được rửa sạch, cùng với xoài sống bào sợi, các loại khô cá tùy theo ý thích và 1 chén nước mắm tỏi ớt.

Trộn chung tất cả nguyên liệu với nhau và thưởng thức sẽ có vị chát của lá xoài non, chua chua của xoài sống, nước mắm chua ngọt và mùi thơm của khô các rất hấp dẫn.

Gỏi lá xoài non

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn xoài trong các trường hợp sau:

Bụng đói

Xoài chín hay xoài xanh đều có vị chua. Vì vậy, loại quả này sẽ gây kích thích dạ dày làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Nó còn dẫn tới nguy cơ bị say, ngộ độc tạm thời nếu ăn lúc đói.

Cơ địa dị ứng

Những người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng với chất urushiol khi ăn xoài rất dễ gây dị ứng. Biểu hiện nhẹ có thể gây ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay.

Người mắc bệnh hen suyễn

Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh.

Người mắc bệnh ngoài da

Lượng đường cao trong loại quả chín sẽ khiến tình trạng bệnh tăng nặng. Ngoài ra, người mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng nên hạn chế ăn xoài.

Người bị tiêu chảy

Một quả xoài thường chứa tới 3g chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy cao hơn. Khi bị tiêu chảy mà ăn xoài sẽ càng làm cho tình trạng bệnh thêm tồi tệ. Do đó, trong thời kỳ đang bị tiêu chảy, bạn nên tránh ăn loại quả nóng này.