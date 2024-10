Loại quả chua ngọt, chín rụng đầy vườn chẳng ai ngó lại là vị thuốc "vàng mười"

Quả khế, một loại trái cây quen thuộc trong vườn nhà Việt Nam. Từ xa xưa, ông bà ta đã biết sử dụng khế như một vị thuốc dân gian để chữa trị nhiều bệnh thường gặp. Ngày nay, khoa học hiện đại đã chứng minh những tác dụng tuyệt vời của quả khế trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh.

Quả khế tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong khế đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, virus gây ra. Vitamin C kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường khả năng phản ứng của hệ miễn dịch, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau bệnh.

Ăn khế cải thiện tiêu hóa

Chất xơ trong khế giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở đó, khế còn có khả năng kích thích sản xuất dịch vị dạ dày. Dịch vị đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy thức ăn, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tối ưu.

Khế mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Ngonaz

Hỗ trợ giảm cân

Khế là loại quả ít calo, giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn đói và hạn chế việc nạp thêm calo. Ăn khế thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục đều đặn sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong khế giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Tác dụng này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh. Bởi vì, sự tăng vọt của đường huyết sau khi ăn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh, thị lực và nhiều cơ quan khác.

Ổn định huyết áp

Khế còn là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp. Kali hoạt động như một "chất điều hòa" tự nhiên, giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Nhờ đó, khế có khả năng điều hòa huyết áp, ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp.

Tốt cho tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong khế giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu, ức chế sự hình thành các mảng bám trong thành mạch, duy trì sự đàn hồi và thông thoáng của mạch máu. Nhờ đó, khế góp phần giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách toàn diện.

Khế tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Getty Images

Chữa ho

Các thành phần trong quả khế như vitamin C, chất chống oxy hóa và các hợp chất phenolic giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm và làm loãng đờm. Khi bị ho, việc uống nước ép khế tươi hoặc ngậm khế ngâm đường phèn sẽ giúp làm dịu các cơn ho, long đờm hiệu quả, giảm kích ứng niêm mạc họng và nhanh chóng lấy lại giọng nói trong trẻo.

Giải độc cơ thể

Khế có tính mát, vị chua ngọt, mang lại hiệu quả thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Nhờ những đặc tính này, khế đã được ứng dụng từ lâu trong việc hỗ trợ điều trị các chứng bệnh liên quan đến nhiệt độc, giúp cơ thể thanh lọc và khỏe mạnh hơn.

Tăng cường thị lực

Vitamin A trong khế giúp bảo vệ mắt, cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt. Việc bổ sung vitamin A từ quả khế giúp cải thiện thị lực, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về mắt như quáng gà, khô mắt và thoái hóa điểm vàng

Mặc dù khế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng bạn cần lưu ý một số điểm sau khi sử dụng:

- Không nên ăn khế khi đói: Axit oxalic trong khế có thể gây kích ứng dạ dày khi ăn lúc đói.

- Hạn chế ăn khế đối với người bị bệnh thận: Khế có chứa một lượng nhỏ axit oxalic, có thể gây hại cho người bị bệnh thận.

- Ăn khế với lượng vừa phải: Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả khế.

- Không nên ăn khế quá chua: Khế quá chua có thể gây ê buốt răng và kích ứng dạ dày.