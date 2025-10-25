Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi – Bức tranh mùa vàng mê hoặc giữa đại ngàn xứ Mường

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: Nghi thức Lễ mừng cơm mới (rước vía lúa) với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, nghệ nhân và người dân. Các chương trình nghệ thuật thực cảnh tái hiện cuộc sống lao động, canh tác ruộng bậc thang và văn hóa nông nghiệp của người Mường; trình diễn chiêng Mường với 200 nghệ nhân là hội viên phụ nữ các xóm, thể hiện không gian âm thanh đặc trưng của văn hóa Mường giữa khung cảnh ruộng bậc thang.



Các nghệ nhân trình diễn chiêng Mường trong lễ hội. Ảnh: Trần Thịnh.

Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian như: Đánh mảng, bóng chuyền nam; chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục hát, múa ca ngợi quê hương, Bác Hồ, cùng các làn điệu dân ca Mường; trưng bày gian hàng OCOP và sản phẩm nông sản tiêu biểu, khu ẩm thực và chợ quê thu hút sự tham gia của nhiều xã trong vùng cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương.

Nghi thức Lễ mừng cơm mới (rước vía lúa) với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân và người dân. Ảnh: Bùi Văn Trọng.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (từ 25-26/10); nhằm tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử của người Mường, mà còn khẳng định hướng đi đúng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc, gìn giữ không gian sinh thái nông nghiệp Miền Đồi, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham dự. Ảnh: Văn Phong.

Đây là sự kiện văn hóa-du lịch quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng ruộng bậc thang, tôn vinh nghệ thuật trình diễn chiêng Mường, hát dân ca thường rang, bộ mẹng, nghi lễ “Mừng cơm mới” cùng các món ăn, sản vật đặc trưng của đồng bào Mường.

Lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thượng Cốc trở thành điểm đến “Bản sắc-An toàn-Thân thiện”