Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi – Bức tranh mùa vàng mê hoặc giữa đại ngàn xứ Mường
25/10/2025 16:31 GMT +7
Sáng ngày 25/10, UBND xã Thượng Cốc (tỉnh Phú Thọ) đã khai mạc Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Trên những triền đồi lúa chín vàng óng, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đã tìm về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của mùa vàng, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của người Mường.
Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 diễn ra với nhiều
hoạt động đặc sắc như: Nghi thức Lễ mừng cơm mới (rước vía lúa) với sự tham gia
của hơn 200 đại biểu, nghệ nhân và người dân. Các chương trình nghệ thuật thực
cảnh tái hiện cuộc sống lao động, canh tác ruộng bậc thang và văn hóa nông nghiệp
của người Mường; trình diễn chiêng Mường với 200 nghệ nhân là hội viên phụ nữ
các xóm, thể hiện không gian âm thanh đặc trưng của văn hóa Mường giữa khung cảnh
ruộng bậc thang.
Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian như: Đánh mảng, bóng chuyền nam; chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục hát, múa ca ngợi quê hương, Bác Hồ, cùng các làn điệu dân ca Mường; trưng bày gian hàng OCOP và sản phẩm nông sản tiêu biểu, khu ẩm thực và chợ quê thu hút sự tham gia của nhiều xã trong vùng cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương.
Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (từ 25-26/10); nhằm tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử của người Mường, mà còn khẳng định hướng đi đúng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc, gìn giữ không gian sinh thái nông nghiệp Miền Đồi, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đây là sự kiện văn hóa-du lịch quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng ruộng bậc thang, tôn vinh nghệ thuật trình diễn chiêng Mường, hát dân ca thường rang, bộ mẹng, nghi lễ “Mừng cơm mới” cùng các món ăn, sản vật đặc trưng của đồng bào Mường.
Lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thượng Cốc trở thành điểm đến “Bản sắc-An toàn-Thân thiện”
