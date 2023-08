Lào Cai: Mưa lớn làm 1 người chết, thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản của nhân dân

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, từ ngày 28/7 - 30/7/2023, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, nhiều nơi có mưa to đến rất to.

PV Tây Bắc